Die Hauptstraße ist bereits eine Fußgängerzone, in der ein Spazieren in ausreichendem Abstand problemlos möglich sei, hieß es am Freitag auf APA-Anfrage aus dem Rathaus.

Generell gebe es in Eisenstadt keine "engen Straßenschluchten" wie in anderen Städten. Auch die eher ländliche Lage trage dazu bei, dass Straßensperren bisher kein Thema seien.