Eisenstädter Fußgeherzone wurde zur Genussmeile

Susi Mieselberger, Andrea Tötschinger und Petra Kurtz konnten sich nicht entschließen, ob sie die Queen Mums oder doch Prinzessinen waren Top-Destillerie Burgenland Bis Mitternacht wurde der burgenländische Wein und das Leben gefeiert Martins Löffler prostete Ronald Preisegger zu Nina Mayer (BVZ) mit "ihren" Jungwinzern Reka Kaiser und Max Köller Die Feste feiern, wie sie fallen! Ein Schlückchen in Ehren ... Weindorf Donnerskirchen Je mehr - desto lustiger: Laurence Kögler, Jonas Hahnenkamp, Florian Rivolta, Felix Filka, David Mörz, Sam Steiger, Carisma Petrovits und Andi Jobst Jörg und Bernd Bleyer, David Schuh, Patrick Brenner, Tom und Hannes Haindl ließen die Arbeit auf der Weinkost ausklingen Johannes Wutzlhofer hatte jede Menge Spaß mit Elisabeth Pauer-Gerbavsits, Michael Gerbavsits und Vera Ulber-Kassanits Leo Steurer, Dominik Wetschka, Luis Steurer, Matthias Fischbach und Ronald Kiss possierten vorbildlich Eva Gossy, Ronni Köller und Susanne Holmulnd waren von der Qualität des burgenländischen Weines überzeugt Prost: Weinbauverein Kleinhöflein Familie Koglbauer unterhielt sich bestens mit Gisela und Gerhard Spatzierer Je mehr - desto lustiger: Laurence Kögler, Jonas Hahnenkamp, Florian Rivolta, Felix Filka, David Mörz, Sam Steiger, Carisma Petrovits und Andi Jobst Martins Löffler prostete Ronald Preisegger zu Seewinkler Genusswerkstatt Weindorf Donnerskirchen Kronhof: Heimo Ferrari Brunnenfeld, Evelyn Gsöls und Michael Mayer Klosterkeller Siegendorf Bierbrauerei Prantl aus Stöttera Gin and More - aus Leithaprodersdorf Viktor Fertsak wechselte kurzfristig von der Kamera zum Ausschank Stoffis BBQ aus Trausdorf Hahnenkamps Spritzeria aus St. Georgen "Landes- und Bundessiegerweine Burgenland" Sybille Nestler, Kerstin Ribich, Beate Pokatzke, Lisa Lang, Stefanie Kreiseder machten einen Mädelsabend Weinbauverein St. Margarethen "Alles um die Himbeere" Katalin Laszlo, Gerlinde Jautz undRenate Rainprecht waren von Beginn an dabei Melanie Lotta und Erika Pinter genossen ihren Aperol Auch Jugend war vertreten: Nele Zöchmeister und Alina Beiwinkler Nina Mayer (BVZ) gönnte sich eine kleine Pause bei Daniela Spuller, der Inhaberin von DS.labelhaus Markus Kaiser - immer bei der Arbeit ;-) Leo Steurer, Dominik Wetschka, Luis Steurer, Matthias Fischbach und Ronald Kiss possierten vorbildlich Tina Well mit ihren Fans Familie Lang aus dem Steirischen Die scheidenden Weinprinzessinnen Jasmin und Claudia Fesche Dirndln: Tanja Reigl, Nadine Wein, Lisa und Julia Haltschuster und Denise Durstmüller Roland Wlaschitz, Viktor Fertsak und derTourismuschef der Oststeiermark Stefan Schindler waren schon beim sechsten Achterl angelangt Vera Oswald, Pia Hanbauer, Gaby Wagentristl und Gitti hatten viel Spaß Dreimäderlhaus: Sylvia Lang, Sabine Klawatsch und Belinds Bakosch Melanie Pejchar, Pia Saurugger, Sarah Kallina und Melissa Carmazan hatten sich in Schale geworfen Nina Sturm und Eva Franschitz umringten ihre männlichen Begleiter Markus Treiber und Christian Dragschitz Roland Wlaschitz, Josef und Gerti Steiger, Nina Mayer (BVZ) und Viktor Fertsak ließen es sich nicht nehmen fast bis zum Schluss zu bleiben So sweet: Reka Kaiser Nina Mayer (BVZ) undCharloote Toth-Kanyak freuten sich über ein Wiedersehen

