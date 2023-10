Hochbetrieb im Eisenstädter Klosterkeller der Barmherzigen Brüder

Wer die Esterhazystraße in Eisenstadt zwischen Schloss Esterhazy und der Haydnkirche entlang fährt oder geht, würde hinter einer Fassade in unmittelbarer Nachbarschaft der Apotheke zum Granatapfel kaum ein geschäftiges Treiben vermuten. Wo Krankentransporte ein und aus fahren, befindet sich auch die Zufahrt zum Klosterkeller der Barmherzigen Brüder. Dort herrscht derzeit Hochbetrieb. Die Weinlese 2023 wurde Ende sich in der finalen Phase. Die Sorten Sauvignon Blanc, Grüner Veltliner, Welschriesling, Chardonnay, Pinot Noir, Blaufränkisch und Zweigelt der in Großhöflein gelegenen Rieden befinden sich schon in Gärung.

Eigenes Mikroklima im Stadtweingarten

Zu guter Letzt folgt noch die Ernte in der Ried Langsatz. Der Stadtweingarten, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Krankenhaus zeichnet sich durch sein besonderes Mikroklima aus. Die Trauben Cabernet Sauvignon, Merlot und Langsatz Cuvée werden in der Premiumlinie des Klosterkellers als „Brüder Wein“ ausgebaut. Diese zeichnen sich durch hochwertige Qualität und bestechendes Flaschen- und Etikettendesign aus.

Jedes Jahr anders für Kellermeister Krizan

Die Weine aus dem Klosterkeller tragen die geschmackliche Handschrift von Rudolf Krizan. Bei der Weinlese wird die Weingartenarbeit eines gesamten Jahres präsentiert, daher ist diese Zeit auch nach all den Jahren eine Besondere für den erfahrenen Kellermeister: „Jedes Jahr kommt zur Erfahrung die Eigendynamik einer Weinlese zum Tragen. Es ist erstaunlich welche Lösungskapazitäten man aufbringen kann und das Lernangebot eigentlich nie aufhört.“

Die ausgezeichneten Weine und das gesamte Sortiment finden sind unter www.klosterkeller.at. Das Team des Klosterkellers ist Montag bis Freitag von 7:00 bis 16:00 unter DW 1675 für Sie erreichbar.