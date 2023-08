Wein Burgenland: „Erwarten sehr, sehr guten Jahrgang“

Burgenlands Weinwirtschaft freut sich kurz vor Hauptlesebeginn wieder auf einen starken Jahrgang, der mit innovativen Weintourismus-Events vermarktet werden soll. Bei einer Pressekonferenz am Montag gaben sich Weinbauverbands-Präsident Andreas Liegenfeld optimistisch: „Alle Parameter waren bis zum jetzigen Zeitpunkt perfekt“, so Liegenfeld.

Die deutlich größere Niederschlagsmenge als noch im Vorjahr konnte den schneearmen und das kühle Frühjahr wieder ausgleichen. „Der Ertrag wird zwar geringer, der Qualität tut das aber keinen Abbruch“, so Liegenfeld. Die Hauptlese wird im Nordburgenland wahrscheinlich um den 10. September herum starten. „Die nächsten drei Wochen sind daher entscheidend“, betont Wein Burgenland-Obmann Matthias Siess.

Höhepunkte rund um Wandern, Jahrhundertwein und Ofczarek

Weintourismus-Obmann Herbert Oschep konnte mit Freude verkünden, dass Burgtheater-Star Nicholas Ofczarek ein zweites Mal als Markenbotschafter für den burgenländischen Wein gewonnen wurde.

Weintouristisch wird die kommende Saison im Zeichen des Wanderns stehen, die genauen Routen werden demnächst ebenso präsentiert wie der „Jahrhundertwein“. Diesen gibt es am 5. Oktober in Wien zu kosten, im Oktober geht die Wein Burgenland darüber hinaus auf eine große Werbetour nach Zürich, Brüssel, San Francisco und New York. Neben diesen traditionell wichtigsten Exportmärkten Deutschland, Schweiz und USA, sollen heuer auch die Niederlande, Belgien und Luxemburg gestärkt werden.