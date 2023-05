Das sind die besten Weine des Burgenlands

Markus Iro hatte neun Weine eingereicht, gleich acht wurden mit Goldmedaillen prämiert, drei davon schafften es ins Finale, wovon einer den Landessieg in der Kategorie „St. Laurent – Pinot Noir“ einfahren konnte. Bereits 2014 und auch im Vorjahr erlangte das Weingut diesen Titel, Iro holte auch schon „Salon“-Bundessiege. Auf 20 Hektar hat er rund sechs Hektar mit Weißwein-und 14 Hektar mit Rotwein-Sorten bepflanzt.

Was macht die „härteste Verkostung“ so hart?

Insgesamt wurden dieses Jahr 1.549 Proben zur Weinprämierung Burgenland eingereicht. Die Weine wurden in 3er-Flights von insgesamt 43 Kosterinnen und Kostern – von Weinexperten der Landwirtschaftskammer und dem Bundesamt für Weinbau und Weinbaubetrieben bis hin zu Diplomsommeliers mit amtlicher Kosterprüfung - in 22 Kommissionen bewertet. Das Besondere an der Landesweinprämierung ist, dass die Weine und Sekte „verdeckt“ verkostet werden. Das bedeutet, dass der Koster bei der Verkostung nicht weiß, wer den verkosteten Wein produziert hat, was zu einer objektiven Bewertung beiträgt. Bei der Weinprämierung Burgenland 2023 wurden 625 Weine mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Ins Finale haben es 87 Weine von 61 Betrieben geschafft.

Weitere Eindrücke von der Prämierung

