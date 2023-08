Picknick im Himmelreich: 15.000 Euro für Licht ins Dunkel

Vollbild

Das Ambiente im Himmelreich, weit oben im Leithagebirge mit Blick über den Neusiedler See, sucht seinesgleichen. Josef Bayer, Leo Sommer, Elisabeth Pauer-Gerbavsits, Michael Liegenfeld und Michael Bayer mit dem Spendenscheck für Licht ins Dunkel. Thomas Liegenfeld, Markus Schachinger, Martin Stern und Andreas Egger waren in Feierlaune. Weinbaupräsident und Gastgeber Andreas Liegenfeld mit Gerald Opitz und Tomasz Nowosielski von der Burgenland Energie. Solveig und Isabella kosteten den Carabus 2015 aus der Magnumflasche vom Weingut Bayer. Vinzent, Sebastian, Elias, Konstantin, Fabian und Stephan machten das Picknick zur Fête blanche. Kathrin Sommer und Hannah Wambacher bezauberten die Gäste nicht nur mit den exquisiten Weinen. Das Geschwisterpaar Gerda Liegenfeld und Josef Bayer stießen auf das gelungene Picknick an. Martin Stern und Andrea Bayer freuten sich über nette Atmosphäre und spendenfreudige Gäste. Andreas Egger durfte bei Gewinnspiel jubeln und räumte dafür 15 Kisten Wein ab - also sein Körpergewicht in Wein aufgewogen. Gute Stimmung und ein volles Himmelreich zeichneten das Charity Picknick aus. Winzer Josef Bayer bei seiner Ansprache zur Spendenübergabe.

