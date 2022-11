St. Georgen: Ab jetzt heißt es dann „Prost“...

Werbung

Hans Moser hat einen Sinn für dramatische Auftritte. Die Glocken läuten, das Weihwasser steht bereit, das halbe Dorf steht vor dem alten Presshaus. Die Glocken werden leiser, die Fragen lauter: Wo ist der „Stargast“, der erste Wein der St. Georgener Rebe, der weltweit einzigartigen Mutter des Veltliners, die heute hier mit vier anderen Weinen getauft werden soll?

„Wir haben immer gesagt, wir lassen den Wein der St. Georgener Rebe erst taufen, wenn er wirklich gut ist. Jetzt ist es soweit. HAns Moser Winzerlegende

Als der letzte Glockenschlag verklungen ist und die Sonne sich langsam westwärts der Schurldorfer Dächer schlafen legt, ist Mosers großer Auftritt. Mit Sackerl und Gattin Sabine schreitet er zum Mikrofon: „Wir haben immer gesagt: Wir lassen den Wein der St. Georgener Rebe erst taufen, wenn er wirklich gut ist. Im Vorjahr wurde er zum Sieger des A la Carta-Magazins in der Kategorie autochtone Sorten. Jetzt ist es also soweit, jetzt können wir den 22er taufen.“ Und so segnete Pfarrer László Pál nach einer kurzen Andacht die 22er-Jahrgänge.

Der Urreben-Wein selbst wurde am 10. Oktober gelesen und liegt in einem 500 Liter Eichenfass. Heuer gärt er etwas langsamer als im Vorjahr, zwei bis drei Gramm Restzucker hat er noch, „die stören aber nicht“, beruhigt Moser. Im Gegenteil, der 22er biete eine „völlig neue Dimension der Aromatik“. Auch Christian Zechmeister, Weintourismus-Geschäftsführer und absoluter Wein-Experte, ist begeistert: „Er präsentiert sich jetzt schon mit exotischen und floralen Anklängen, ist aber auch würzig. Die Säure ist ausbalanciert und hat eine Länge. Dieser längere Abgang zeichnet den neuen Jahrgang besonders aus.“

Die St. Georgener Weintaufe fand am vergangenen Sonntag erst zum zweiten Mal statt. „Das hat wirklich noch im St. Georgener Veranstaltungskalender gefehlt“, ist sich Bürgermeiter Thomas Steiner sicher, dass das der Beginn einer neuen Tradition ist: „Das erste Mal ist eine Premiere, ab dem zweiten Mal ist es Tradition“, scherzte er bei seiner Antrittsrede.

Hermann Höld bedankte sich im Namen des Vereins, der die Urrebe bewirtschaftet, bei den vielen freiwilligen Lesehelferinnen und Helfern. Sein anderer Verein, der „Dorfblick St. Georgen“ präsentierte am Rand der Weintaufe auch den Jahreskalender 2023 aus der digitalen Feder von Bernhard Rauchbauer. Er kann um 25 Euro über den Verein bezogen werden, mit dem Kauf unterstützt man den Verein bei der Erhaltung der Dorfgeschichte und Kultur.

