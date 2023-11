„Herbstzeitlos“ in Ruster Weingütern

Es war schon recht frisch an diesem Wochenende und die meisten Touristen sind schon längst abgereist. So hielt sich der Besucheransturm bei der Veranstaltung „Ruster Herbst Zeitlos“ in Grenzen. Trotzdem war die Stimmung der Gäste gut und die Weinbauern waren zufrieden, auch in der kalten Jahreszeit ihr Produkte präsentieren zu können.