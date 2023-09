ÖVP-Bürgermeisterinnen und Vizes auf der Schulbank

Nicht nur für die Schüler im Burgenland, auch für einige Politikerinnen startete vergangene Woche wieder der Bildungsbetrieb. Seit Jänner bilden sich die ÖVP-Ortschefinnen Doris Birner (Oberloisdorf), Margit Wennesz-Ehrlich (Oslip) und Maria Zoffmann (Großhöflein) und die Vize-Bürgermeisterinnen Monika Teubenbacher-Schriefl (Müllendorf) sowie Landtagsabgeordnete Carina Laschober-Luif (Pinkafeld) auf der FH Burgenland weiter.

In der Landeshauptstadt lernen und festigen die ÖVP-Politikerinnen dabei das Handwerkszeug für die professionelle Ausübung ihres Amtes: „Grundkenntnisse zu den wichtigsten Rechtsthemen, wie etwa Gemeinde-, Vergabe-, Zivil- und Strafrecht“ stehen dabei beispielsweise am Stundenplan - Materien, mit denen man sich an der Gemeindespitze zwangsläufig auseinandersetzen muss. Auch der korrekte Ablauf von Bauverhandlungen gehört zum Stoff des Lehrgangs, ebenso die korrekte Organisation von Veranstaltungen.

„Darüber hinaus bietet uns der Lehrgang die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit Amtskolleginnen und Amtskollegen“, erklären die fünf Gemeindevertreter der BVZ.