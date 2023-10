Eisenstädter „Schlaraffen“ wollen kein Faschingsverein sein

"Es ist als würde man in eine andere Welt eintauchen. Ich mag es, denn, selbst wenn ich einen noch so stressigen Tag hatte, danach bin ich sorgenfrei, das alltägliche, "profane", rückt in den Hintergrund", so beschreibt Magnar Norderhus einen Abend bei den Schlaraffen. Er ist Oberschlaraffe im Ortsverein Eisenstadt, dem "Reych Ferrostadia".

Lange Tradition, bei uns kaum bekannt

Schlaraffen? Wie in Schlaraffenland? Nun, nicht wirklich. Schlaraffen werden umgangssprachlich die Mitglieder der "Schlaraffia" genannt. Auch wenn man bei den Kostümen zunächst an einen Faschingsverein denken könnte, ist der heute weltweit vertretene Männerverein "Schlaraffia" doch etwas ganz anderes. Er entstand 1859 in Prag als Reaktion auf die "Überheblichkeit des Adels und die dünkelhafte Titels- und Ordenssucht des tonangebenden Beamtentums", wie es auf der Homepage des Vereins erklärt wird. Das tat man mit Satire. Man drückte also die Unzufriedenheit mittels Musik, Gedichten, witzigen Vorträgen, einer anderen Kunstform oder Gesten aus. So bekommen Mitglieder etwa für jede Kleinigkeit einen "Orden" verliehen. Die Kunst ist bis heute ein wichtiger Teil eines Abends bei den Schlaraffen, also einer "Sippung". "Man muss aber kein Profikünstler oder besonders gut darin sein. Will jemand etwas beitragen, kann er dies in jeder Form", erklärt Norderhus.

Die "Sippungen", also die Vereinsabende einmal in der Woche in den Wintermonaten, sind eine Art Spiel, die es den teilnehmenden Männern erlauben, in eine andere Welt abzutauchen. Das Rittertum ist dabei das Vorbild für das Spiel. Dabei haben die Mitglieder verschiedene Rollen: es gibt den Kanzler (quasi der Obmann des ortsansässigen Reichs), Zeremonienmeister, die Ritter, Knappen und, wie es sich für eine anständige Burg (so werden die Räumlichkeiten, wo man sich trifft, genannt) gehört, auch den Hofnarr. Die Oberschlaraffen übernehmen organisatorische Funktionen und geben Themen für die “Sippungen” vor. Diese Rollen durchläuft jedes Mitglied. "Wie bei den Rittern gibt es verschiedene ,Ausbildungsstufen´. Man beginnt als eine Art, Prüfling´. So kann man selbst feststellen, ob die Schlaraffia etwas für einen ist oder nicht und warum man dabei ist. Man durchläuft mehrere Stufen bis man die Höchste erreicht hat, nämlich Ritter zu sein", stellt Norderhus weiter fest, der seit 16 Jahren dabei ist und das Amt eines "Oberschlaraffen" bekleidet. Was bei einer solchen “Sippung” auffällt: die Sprache, denn auch diese ist an die Ausdrucksweise des Mittelalters angelehnt und entsprechend exotisch in modernen Ohren.

Eintritt nur mit Selbstironie gestattet

Nun, wer kann den Schlaraffen beitreten? "Am wichtigsten ist es, dass man über sich selbst lachen kann", stellt "Kanzler", also Obmann der Eisenstädter Schlaraffen, Allram Wilhelm schmunzelnd fest. Denn Ironie und Satire sowie "niveauvoller Humor ist erwünscht", wie es auf der Homepage der österreichischen Schlaraffen beschrieben wird, und sind auch in den Wortgefechten während einer “Sippung” heutzutage noch ein wichtiger Bestandteil, dabei dürfen andere aber nicht "unter der Gürtellinie" angegriffen werden, wie Magnar Norderhus festhält. Zielgruppe sind "Männer von unbescholtenem Ruf in reiferem Lebensalter und gesicherter Stellung, die Verständnis für die Ideale des Schlaraffentums haben und gewillt sind, sie zu verwirklichen", wie es im Regelwerk heißt, denn im "reiferem Alter" verfügt man auch über die Lebenserfahrung für die Satire und niveauvolle Unterhaltung, auf die sehr viel Wert gelegt wird. Schließlich geht es um das "gleichgesinnte Streben die Pflege der Kunst und des Humors unter gewissenhafter Beachtung eines gebotenen Ceremoniales [...] und deren Hauptsatz die Hochhaltung die Freundschaft [...]", wie es im Regelwerk im ersten Paragraphen heißt. Auf gut Österreichisch heißt das: ,Der Schmäh muss rennen´. Beruflicher Erfolg beziehungsweise die soziale Stellung spielt dabei aber keine Rolle - denn alle fangen gleich an: als "Prüfling". Dabei sind Religion, Politik und Wirtschaft Tabuthemen und haben keinen Platz in der Sippung.

Ist man Mitglied der Schlaraffen, hat man auch weltweit Freunde, denn der Verein ist mittlerweile weltweit vertreten - auf jedem Kontinent gibt es "Reyche". Die Verständigung ist dabei kein Problem, denn bis heute werden die Sippungen auf Deutsch abgehalten - eine der Grundvoraussetzungen der Schlaraffia. Einige haben auch diese insgesamt 260 "Reyche" besucht, unter ihnen Stefan Klauser, Oberschlaraffe der Ferrostadia (dem Ortsverein in Eisenstadt).

„Männerverein“ bezieht auch Frauen ein

Und was sagen die Ehefrauen dazu, dass ihre Männer in einem "Männerverein" sind? Sie finden es gut, dass ihre Männer einmal in der Woche alles belastende aus dem Alltag ablegen und vergessen können, wie sie der Autorin dieser Zeilen durchgehend bestätigen. So wie andere eine Sportart betreiben oder ein anderes Hobby haben, so gehen ihre Männer eben zu den Schlaraffen. "Außerdem werden die Frauen durchaus auch miteinbezogen, denn es gibt auch Burgfrauenabende oder besondere Sippungen, an denen auch die Partnerinnen herzlich eingeladen sind", erklärt Norderhus lächelnd.

"Es macht einfach viel Spaß", sind sich die "Sassen" einig. Einen Abend reinzuschnuppern könnte dem einen oder anderen also eine ganz neue Welt eröffnen. Das Konzept der "Schlaraffia" ist scheinbar erfolgreich, denn nicht umsonst besteht diese bereits seit über 160 Jahren und auch die "Ferrostadia" feierte im Mai ihr 100-jähriges Bestehen.