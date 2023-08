Ganz in Weiß

Am 12.8. feierte man im Skyfall in Eisenstadt die White Night. Die burgenländische Antwort auf die Fete Blanche vom Wörthersee. Und diese kann sich sehen lassen! Bis ins kleinste Detail stimmte alles überein. Fast jeder Besucher hatte Spaß daran, sich an die Kleiderordnung zu halten, weiße Dekorationen, trendige weiße Gläser - ja sogar der Sekt wurde in weißen Flaschen dargeboten. Rot war nur der Teppich, über den man das Gelände des Skyfalls betrat. Man fühlte sich tatsächlich ein bisschen wie in Hollywood - edel, elegant, beeindruckend. Life-Musik unterstrich das chillige Ambiente. Die Veranstaltungen in diesem Lokal sind meist legendär, aber diese White Night ließ Eisenstadt in einem mondänen Licht leuchten.