Ernennungsdekret für neuen alten Umweltanwalt Michael Graf

Graf hatte sich wie seine Mitbewerber einem Hearing des für Umweltfragen zuständigen Landtagsausschusses stellen müssen, war dabei einstimmig als am besten geeigneter Kandidat befunden und in der Folge von der Landesregierung wiederbestellt worden.

Der 48-jährige Graf lehrte acht Jahre an der FH Burgenland im Bereich Energie- und Umweltmanagement, ehe er Anfang 2010 in den burgenländischen Landesdienst wechselte. Vor seiner erstmaligen Bestellung als Landesumweltanwalt im Jahr 2018 war er mit der Leitung des Referats Gewerbe in der Abteilung 5 – Baudirektion betraut. Der gebürtige Leithaprodersdorfer (wohnhaft in Deutsch-Brodersdorf) ist Diplomingenieur der Technischen Chemie und hat ein Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften absolviert.

