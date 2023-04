Wimpassing 90 Feuerwehrleute bei Wohnungsbrand im Einsatz

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Foto: FF Leithaprodersdorf

R und 90 Mitglieder von vier Feuerwehren sind am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Wohnungsbrand in Wimpassing an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) im Einsatz gewesen.