Volksbefragung: 61 Prozent gegen Solarpark

+++ Update: 61 Prozent gegen Solarpark. Details folgen +++ Am heutigen Sonntag, 6. Februar, findet in Wimpassing von 8:30 bis 13 Uhr die Volksbefragung in Wimpassing über eine geplante 52 Hektar große Photovoltaik-Anlage statt. Eine sehr hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab, die Schlange reichte vom Wahllokal, der Volksschule, teilweise bis zur Straße hinaus. Laut Bürgermeister Ernst Edelmann (SPÖ) lag die Wahlbeteiligung um 13 Uhr bei fast 60 Prozent.

