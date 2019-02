Die Wimpassinger Sängerin Ulrike Mayer alias „Die Mayerin“ ist für den österreichischen Musikpreis „Amadeus“ nominiert. In der Kategorie „Schlager/Volksmusik“ scheint sie neben den Großen der Szene auf – Andreas Gabalier, dem Nock alm Quintett, den Edlseern und den jungen Zillertalern.

Ihre erste Reaktion teilte sie mit ihren Fans auf ihrer Facebook-Seite: „Es ist unfassbar!“

Hoffen auf viele Stimmen: „Ich glaube an Wunder!“

Die Nominierten wurden aus der Jury-Wertung und den Verkäufen im Jahr 2018 ermittelt. Wer aber letztendlich den begehrten Musikpreis sein Eigen nennen darf, entscheidet einerseits eine Jury, zu 50 Prozent aber auch die Online-Community mittels Publikumsvoting, weshalb die Künstler schon fleißig dabei sind, ihre Fans zu mobilisieren.

„Auch „Die Mayerin“ hofft auf viele Stimmen von ihren Fans: „Ich glaube an Wunder! Und ich glaube an euch und eure Power!“, animiert sie ihre Fans auf Facebook, denn: „Ich wünsch mir das so sehr!“

Auch sonst läuft es für die Sängerin aus Wimpassing rund: Im Frühjahr veröffentlicht sie ihre neue Single „Lebn und lochn“, mit der sie auch zweimal im Burgenland auftreten wird: Am 4. Mai ist sie in der Kuga Großwarasdorf zu sehen und am 5. Juli im Kurpark Bad Sauerbrunn.

Musikfans können bis 19. März unter www.amadeusawards.at/voting für ihre Künstler stimmen. Die große Preisverleihung findet am 25. April in Wien statt.