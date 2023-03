Pflegestudium ab Herbst auch in Eisenstadt

Zu den bestehenden 50 Plätzen für Studienanfänger in Pinkafeld kommen ab Herbst 25 weitere in Eisenstadt hinzu.

„Wir wollen damit einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungsqualität und -sicherheit im Land leisten, nämlich auch dahingehend, dass wir im Burgenland verstärkt ausbilden“, so Studiengangsleiterin Nadine Graf. Das Angebot richtet sich dabei vor allem an Maturanten, aber auch an Quereinsteiger im Erwachsenenalter. Für das Bachelorstudium sind keine medizinischen oder pflegerischen Vorkenntnisse notwendig. „Wir sprechen Personen an, die gerne mit Menschen arbeiten und interagieren möchten, empathisch sind und nach einem zukunftssicheren Beruf suchen“, betont Graf.

Die psychische und physische Belastung ist in der Pflege nicht erst seit der Pandemie Thema. Auf diese werden Studierende deswegen sowohl fachlich als auch mental im Laufe der drei Jahre vorbereitet. Das Team aus Lehrenden setzt sich aus ausgebildeten Pflegepädagogen, Medizinern und Personen direkt aus den unterschiedlichen Fachbereichen der Pflegepraxis zusammen.

Das Anstellungsmodell des Landes diene dabei als zusätzlicher Anreiz. Seit Herbst 2022 erhalten Studierende der Gesundheits- und Krankenpflege in Österreich 600 Euro netto 12-Mal im Jahr. Studierende können schon während des Studiums bei burgenländischen Gesundheitsorganisationen angestellt werden und sind dabei voll versichert. Das Land Burgenland unterstützt die angehenden Pflegekräfte 14-Mal im Jahr mit weiteren 600 Euro brutto.

