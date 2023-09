Projekt Wildtyp: unkonventionell und wild in St. Margarethen

Im Jahr 2021 hat Boris Kovacic das Weingut von Erwin Gabriel in der St. Margarethener Hauptstraße übernommen. Auf 3,6 Hektar produziert er unter dem Titel „Projekt: Wildtyp“ Natural Wine, der so gar nicht den strengen Konventionen der österreichischen Weinkultur entspricht. Die rot-weiß-rote Banderole sucht man hier vergebens.

Gegen die gängigen Wein-Konventionen

Rote und weiße Trauben gemeinsam vergoren, Maischegärung ohne Hefe und Schwefel, keine schweren Rotweine mit toastigen Holz-Aromen - bei vielen von Kovacic' Ansätzen würden Verfechter des konventionellen Weinbaus wohl schockiert die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.

Spontanvergärung ohne Zusatz von Hefe - das traut sich nicht jeder Winzer. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Der typische Weg in den Weinbau ist im Burgenland meist folgender: Sproß einer Winzerfamilie, dann Weinbauschule, Praktika bei befreundeten Winzern und dann die Betriebsübernahme. Bei Kovacic lief es anders, nicht nur die Philosophie und die Weine sind absolut untypisch, auch sein Werdegang. Bis 2021 war der Neo-Winzer noch mit dem Labor-Kittel als Forscher an der Universität Wien anzutreffen, statt mit der Weingartenschere am Traktor in St. Margarethen. Denn bis dahin war der wilde Winzer Genetiker und vor allem in der Krebs- und Stammzellenforschung tätig.

Eine Anspielung auf seinen früheren Brotberuf ist auch der Name seines Weinguts „Projekt: Wildtyp“. Ein Wildtyp bezeichnet nämlich in der Biologie „Genetik, die ohne den Einfluss des Menschens, auf natürlichem Wege entstanden ist.“ Der Name gibt aber auch Einblick in seine Weinbau-Philosophie - die zu jener des offiziellen Wein-Österreichs doch konträr läuft.

Im ältesten Weinkeller von Erwin Gabriel. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

So naturbelassen wie möglich sollen die „Wildtyp“-Weine schmecken. Das heißt: Kein Hefezusatz, das absolute Minimum oder gar kein Schwefel, lange Zeit auf Schalen und Stängeln. All das ergibt ein Naturprodukt, dass bei Orange Wine-Neulingen wohl für Verwunderung sorgen würde. In Fachkreisen werden seine Weine allerdings seit der ersten Abfüllung 2022 geradezu in den Himmel gelobt.

Rising Star der Naturwinzer-Szene - im Burgenland unbekannt

Während „Projekt: Wildtyp“ in der burgenländischen Weinszene - zumindest außerhalb von St. Margarethen - wohl den wenigsten etwas sagt, wird Kovacic unter Orange Wine-Enthusiasten gefeiert. Auch zum „Weinskandal“ hat der gemeine pannonische Weinbauer keine oder schlechte Assoziationen. Gemeint ist nicht gepanschter Wein, sondern die wohl angesagteste Adresse für Naturwein in Österreich. Dort wird Kovacic nämlich als „die wohl spannendste Entdeckung im Burgenland der letzten Jahre“ gefeiert.

Hinter Kovacic blubbert der Naturwein. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Die Vorurteile einer Großzahl der Vertreter der Weinszene gegen den maischevergorenen, ungefilterten und/oder biodynamischen Weine kann der Quereinsteiger nicht nachvollziehen. Die trendige Spielart der Naturweine „bietet ein viel breiteres Spektrum an Geschmäckern“ und transportiere Frucht und Boden besonders gut, ist der Genetiker überzeugt. Der konventionelle Weinbau züchte dagegen einen Einheitsbrei an Geschmack, diverese Bewertungen beeinflussen die Meinung, wie ein Wein zu schmecken habe. Aber: „Geschmack ist nicht objektivierbar. Jeder schmeckt anders.“

Ohne Fundament sind die Aussagen des Winzers trotz weniger Jahre Erfahrung freilich nicht. Als Genetiker hat er das Handwerk nicht von klein auf im Weingarten gelernt, sondern am Schreibtisch und im Labor. „Wissen aus der Mikrobiologie gilt natürlich genauso im Weinbau“, bei der Umwandlung von Zucker in Alkohol sind die gleichen biologischen Prozesse im Gange wie im Labor - freilich unter anderen Bedingungen.

Eine glückliche Fügung des Schicksals brachte Kovacic nach „Magredn“

Dass es den Mann der Wissenschaft in den Weinbau und konkret nach St. Margarethen verschlagen hat, war ein glücklicher Zufall, „es hat sich einfach perfekt ergeben.“ Kovacic träumte als jahrelanger Weinenthusiast schon länger davon selbst Wein zu produzieren. „Nachdem mich eine Freundin gefragt hat, ob ich denn, wenn ich die Möglichkeit hätte, Winzer werden würde, habe ich den Gedanken nicht mehr aus dem Kopf bekommen.“

Mit einem Freund kümmerte er sich dann um einige wenige Reihen in Oggau, über den St. Margarethener Winzer Hannes Schuster - Sohn der großen Rosi Schuster - ist er auf einen Bio-Weingarten in der Passionsspielgemeinde gestoßen. Für ihn kam ohnehin nur Bio in Frage und bei jenem Weingarten war Eile geboten - denn wird er nicht bewirtschaftet, verliert er den Bio-Status. Der Besitzer und „Magredner“ Bio-Pionier Erwin Gabriel wollte in Pension gehen und suchte einen Nachfolger.

Weinbau-Genetiker Boris Kovacic mit dem Winzer-Pensionisten Erwin Gabriel, bei dem er sich eingemietet hat. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Gabriel war dabei offen für Kovacic' wilde Ansätze, „ich fand das spannend“, erklärt er aufgeschlossen. Selbst legt er auch noch Hand im Weingarten an und hilft dem Quereinsteiger.

Jahrgang 2023 „wird ganz anders als letztes Jahr“

Nach dem extrem heißen und trockenen Vorjahr ging es heuer deutlich feuchter zu. Das brachte zwar Probleme mit dem Oidium, teilweise aber deutlich mehr Ertrag als 2022. „Die Weine werden leichter, mit pikanterer Säure“, prognostiziert Kovacic. Bei der Lese sortiert Kovacic penibelst schlechtes Traubenmaterial aus, was bei Naturwein kritisch für ein gutes Endprodukt ist. „Die Menge ist sekundär, was zählt ist, dass aus den Trauben der bestmögliche Wein wird.“