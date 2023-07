Start für den „größten Heurigen des Landes“

Vollbild

Das Weingut Kirchknopf rund um Karin und Martin Kirchknopf (3. u. 4. v. r.) freute sich über viele Gäste am ersten Kirtags-Wochenende. Kirtagsvereinsobmann Stefan Kaiser sen. mit Tochter Magdalena und Enkerl Vinzenz Kaiser. Stefan und Martina Lichtscheidl stoßen auf den Winzerkirtag 2023 an. Rosina, Wolfgang und Lena Glauber laden zu ihrem Stand beim Winzerkirtag Kleinhöflein ein. Julia Klampfer (re.) und ihr Team freut sich über viele Gäste am Winzerkirtag Kleinhöflein. Waltraud Bachmaier, Gerda Török, Bürgermeister Thomas Steiner und Gattin Andrea, Weinkönigin Susanne I., Weinprinzessin Jasmin, Michael Freismuth, Ruth Klinger-Zechmeister, Stadtbezirksvorsteher Josef Weidinger, Stadträtin Birgit Tallian und Winzerkirtags-Vereinsobmann Stefan Kaiser sen. Rote Delegation am Winzerkirtag: Christoph Kainz, Elke Riener, Andrea Fassl, Markus Rauchbauer, Stadträtin Beatrix Wagner, LH-Stelllvertreterin Astrid Eisenkopf, Michael Glauber und Elke Schieber. Der Kleinhöfleiner Pfarrer Alexander Wessely stieß mit den Weinrittern auf eine gelungene Kirtagseröffnung an. LH-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf mit Christian Pronai-Mariel. Weinbauschul-Direktorin Eva Ackerl und Wein Burgenland-Geschäftsführer Christian Zechmeister. Sylvia Bronkhorst und Hans Skarits bei der Winzerkirtags-Eröffnung. Martha Zeltner mit Bruder Stefan Kaiser. Michael Glauber bekam Besuch bei seinem Stadt am Winzerkirtag von seinen Weinritter-Kollegen sowie Weinkönigin Susanne I. und Weinprinzessin Jasmin. Grüne Delegation. Anja Haider-Wallner mit Claudia Krojer. Nationalrat Christoph Zarits mit Gattin Evelyn ließen sich den Winzerkirtag auch heuer nicht entgehen. Sie kosteten sich fleißig durch beim Winzerkirtag.

