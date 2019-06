Eisenstadt stattete Lkw mit Abbiegeassistenten aus .

Die Lkw der städtischen Wirtschaftsbetriebe in Eisenstadt sind seit Kurzem mit Abbiegeassistenten unterwegs. Drei Fahrzeuge des Bauhofs, die häufig in der Stadt fahren, wurden mit dem neuen System ausgestattet, berichtete die Stadt Eisenstadt am Mittwoch in einer Aussendung.