Wirtshaussingen: Wo man singt, da lass dich ruhig nieder!

„Der Gesang bildet den Geschmack, bereichert und veredelt das Gemüt und richtet den Willen auf das Gute“, hält es Sabine Leitgeb von der Chorgemeinschaft Wimpassing mit Eugenie Schumann (Anm.: Tochter des Komponisten Robert Schumann). Die Idee, speziell das Wirtshaussingen in der Gemeinde wieder vor den Vorhang zu holen, sei noch vor Corona entstanden: „Gabriele und Armin Farnleitner sind beim Volksliedwerk sehr engagiert und an uns von der Chorgemeinschaft herangetreten, ob wir denn nicht etwas Gemeinsames machen möchten. Es geht uns allen einfach darum, das Volksliedgut aufrechtzuerhalten. Mittlerweile hat es sich auch eingebürgert, dass wir immer an einem Termin rund um den 15. August unser Wirtshaussingen abhalten.“

Unter der Leitung von Leopold Schlosser und der musikalischen Begleitung der Farnleitners begrüßte die Chorgemeinschaft die Gäste in der Kirchbergscheune mit den Volksliedern „Grüaß enk Gott“, „Wann des Singan net war“ und „Rauscht der Sommerwind durch die Ähren“. Dann ging es auch schon los mit dem gemeinsamen Singen, bei den sogenannten Wanderliedern griff zudem Traude Mayer zur Unterstützung zur Gitarre. „Egal ob Volkslied, Jodler oder Kanon, die Gäste zeigten großes Talent“, war Leitgeb begeistert: „Zum Schluss gab es dann sozusagen noch ein Wunschkonzert, bei dem Liederwünsche erfüllt wurden. Ganz vorne mit dabei war etwa ,Drunt im Burgenland'. “

Die Chorgemeinschaft Wimpassing zählt 29 aktive Mitglieder im Alter von 35 bis 80 Jahren. Nächster Termin: das Adventkonzert in der Pfarrkirche am 2. Dezember.