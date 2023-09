Vier-Länder-Kongress zur Krebstherapie in Eisenstadt

„Im Burgenland sterben jährlich 800 Menschen an Krebs. Das ist ein ganzes Dorf“, so ÖVP-Landesparteiobmann und Europaabgeordneter Christian Sagartz, der betont: „Umso erfreulicher ist es, dass durch Innovation und verbesserte Behandlungsmethoden die Lebenserwartung nach einer Krebserkrankung mittlerweile steigt. Grundlage dafür ist jedoch eine bessere Vernetzung, die Neuerungen erst möglich macht“.

„Der Austausch während des Vier-Länder-Kongresses hat gezeigt, dass die Forschung in unseren Nachbarländern ebenso auf Spitzenniveau stattfindet, jedoch die Spezialisierungen teilweise unterschiedlich sind. Diese Erkenntnis soll nun vor allem den Patientinnen und Patienten zugutekommen. Im Moment wird an einer weiteren Zusammenarbeit geplant. Je nach Tumorart und Behandlungsmethode, könnten Patienten in weiterer Folge die bestmögliche Behandlung entweder in Bratislava, Ljubljana, Budapest oder Wiener Neustadt bekommen“, so Sagartz abschließend.