„Forschung einfach möglich machen!“

„Wir brauchen mehr angewandte Forschung und den einfachen Zugang zur Forschungsförderung“, erklärt Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth anlässlich des Antrittsbesuchs des neuen Forschungskoordinators des Landes, Werner Gruber.

Von ihm erhoffe man sich genau diese Vernetzung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. „Wir haben viele kluge Köpfe, die in unseren Betrieben tagtäglich innovativ sind und neue Produkte, Anwendungen oder Prozesse entwickeln. Sie gilt es einzubinden und in ein gesamtheitliches Forschungsnetzwerk zu bringen“, so Präsident Nemeth.