WK & Bildungsdirektion Lkw-Projekt machte Station in Volksschule Siegendorf

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Lkw-Lenker Franz Schwentenwein und Klassenlehrerin Verena Spadt mit den Kindern der 4a Klasse der Volksschule Siegendorf. Foto: WKB

E in gemeinsames Projekt von Wirtschaftskammer und Bildungsdirektion Burgenland will Volksschulkindern die wirtschaftliche Bedeutung der Transportwirtschaft und die Gefahren des „toten Winkels“ vermitteln - nun wurde in der Volksschule Siegendorf Halt gemacht.