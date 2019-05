MITTWOCH, 29. MAI

Eisenstadt: Festkonzert 2019 der Polizeimusik Burgenland um 19 Uhr im Schloss Esterházy. Kartenreservierungen bei der Landespolizeidirektion.

Internationales Country Music Fest 25 Jahre Line Dance in Austria ab 18.30 Uhr im Hotel Burgenland. Der Eintritt ist frei.

„Geschichten vom Oberberg“ – Lesung von Hans Skarits um 19 Uhr im Haus der Begegnung. Eine Veranstaltung des Lions Clubs.

Info-Stand der Sicherheitsbeauftragten von 9.30 bis 12 Uhr in der FUZO bzw. Bürgerservicestelle.

Steinbrunn: 4. Schulcup Ringen für Volksschulen im Landessportzentrum VIVA. Beginn ist um 9 Uhr. Infos unter www.wrestlinggoesschool.com.

Stotzing: UNION Action Day von 8 bis 12 Uhr beim Tennisplatz.

DONNERSTAG, 30. MAI

Breitenbrunn: „Kirschen-Erlebnisführung zur Kirschenernte“ um 14 Uhr. Anmeldungen unter ( 0664/5061459 erforderlich. Ein weiterer Termin ist der 1.6.

Eisenstadt: „Eisenstadt entdecken“ – Stadtführung um 14 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldungen unter ( 02682/67390 oder www.eisenstadt-leithaland.at.

Großhöflein: Traditionelles Maifest der Kinderfreunde im Rathaushof.

Leithaprodersdorf: Straßenfest der Volkstanzgruppe. Beginn ist um 15 Uhr.

Rust: „Fischerkirche - verstecktes Juwel in Rust“ – Buchpräsentation der römisch-katholischen Stadtpfarre über Kunst und Geschichte der Fischerkirche um 17 Uhr im Seehof.

„Mit dem Rad um Rust herum“ – Radrundfahrt ab 10.30 Uhr. Start ist vor dem Tourismusbüro. Anmeldungen und Informationen unter ( 02685/502.

Schützen: Blutspenden von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr im Feuerwehrhaus.

FREITAG, 31. MAI

Breitenbrunn: „The red carpet riders“ – Dinner in Concert um 19 Uhr im Storchennest. Reservierungen unter

www.storchennest-event.at.

Eisenstadt: „Dance Identity“ – Burgenländische Tanztage 2019 am 31.5., ab 19 Uhr und 1.6., ab 14 Uhr im KUZ.

„Himmel und Haydn“ – Konzert um 19.30 Uhr in der Bergkirche.

Präsentation der traditionellen Vereinstätigkeit der Königlichen Eisenstädter Schützengesellschaft anlässlich des 400 Jahre Jubiläums. Beginn ist um 13 Uhr im Pulverturm.

„haydn.210“ – ganztägiges internationales Event anlässlich des 210. Todestages von Joseph Haydn mit Online-Streaming der Live-Beiträge aus der ganzen Welt. Beginn ist um 10 Uhr. Infos unter 02682/63734.

Exklusive Haydn-Tour um 11, 13 und 15 Uhr auf Schloss Esterházy. Spezielle Führungen anlässlich des 210. Todestages von Joseph Haydn. Infos und Anmeldungen unter ( 02682/63004-7600.

Mörbisch: Seefest Mörbisch vom 31.5. bis 2.6. im Seebad. Beginn am 31.5., um 20 Uhr mit der Gruppe „Schalltaxi“, Samstag ab 10 Uhr Kinderprogramm, Sonntag ebenfalls ab 10 Uhr Kinderprogramm.

Neufeld: Eintreffen der Oldtimer der Pannonia-Carnuntum Historic Rallye 2019 um 15 Uhr.

Purbach: „Feketevaros - Die wehrhafte Stadt“ – Nachtwächterrundgang um 21 Uhr. Anmeldungen unter ( 02683/5920.

„Schilftour im Kanu“ – Exkursion um 16 Uhr sowie am 1.6., um 10 Uhr. Anmeldungen erforderlich unter ( 0680/3247557.

Siegendorf: Blutspenden von 16 bis 20 Uhr im Kulturzentrum.

SAMSTAG, 1. JUNI

Donnerskirchen: „Urzeitliches Töpfern“ mit Heinz Lackinger am 1.6. und 2.6., 10 bis 18 Uhr. Anmeldungen unter ( 0650/4014889.

„Wulka-Safari - mit dem Kanu ins Schilf“ – Exkursion um 1.6. und 2.6., jeweils um 8.30 Uhr. Anmeldungen unter ( 0650/6342665.

Eisenstadt: Info-Lounge von 10 bis 12 Uhr im Studienzentrum Eisenstadt.

„Japan DAY - 150 Jahre-Jubiläum Österreich - Japan“ von 12 bis 22 Uhr im Schloss Esterházy. Infos unter esterhazy.at.

Familienfest und 145-Jahre-Gründungsfest der Stadtfeuerwehr Eisenstadt ab 11 Uhr im Feuerwehrhaus, Neusiedler Straße 58b. Dämmerschoppen ab 18 Uhr, ab 20 Uhr unterhalten die „Experten“.

Müllendorf: Feuerwehr-Heuriger anlässlich 130-Jahre-Jubiläum der Feuerwehr am 1.6 und 2.6., jeweils ab 11 Uhr in der Mehrzweckhalle.

St. Margarethen: Feuerwehrfest am 1.6., ab 20 Uhr und 2.6., ab 11 Uhr im Feuerwehrhaus.

Schützen: Feuerwehrfest am 1.6. und 2.6. im Feuerwehrhaus. Beginn am 1.6., um 19 Uhr. Sonntag um 10 Uhr Festmesse beim Feuerwehrhaus, anschließend Frühschoppen mit dem Musikverein. Um 16 Uhr - Schauübung der Feuerwehr und Kinderprogramm.

Trausdorf: Spanferkel mit Musik ab 18 Uhr in der Flugplatzkantine. Reservierungen unter ( 0677/62128376.

Wulkaprodersdorf: Sportfest des SV am 1.6. und 2.6. am Sportplatz.

Zagersdorf: Tag der offenen Kellertür im Weingut Welkovits.

Zillingtal: Grillen und Nachwuchsmatch des SC Zillingtal am Sportplatz. Beginn ist um 11.30 Uhr.

SONNTAG, 2. JUNI

Eisenstadt: „Verliebt in jedem Alter“ – Führung zur Sonderausstellung „Alles aus Liebe“ um 15 Uhr im Landesmuseum.

Großhöflein: WIKI Kinderfest ab 10 Uhr im Pfarrgarten.

Rust: Hügellandtour mit Christine Flamm. Geführte Radtour von Rust nach Mörbisch. Start ist um 9.30 Uhr. Anmeldungen unbedingt erforderlich unter ( 0664/7609895.

St. Margarethen: Heimkehrergedenkmesse des Österreichischen Kameradschaftsbundes um 8 Uhr am Koglberg.

„Weg über den Berg“ – Eröffnung neuer Kunstinstallationen im Steinbruch St. Margarethen. Beginn ist um 16 Uhr mit der Einweihung der Brücken-Skulptur „recta sequi“ von Hans Schabus, 16.30 bis 17.30 Uhr - Wanderung mit Musik.

Zagersdorf: Nachwuchstag des SC Zagersdorf am Sportplatz.

MONTAG, 3. JUNI

Großhöflein: Treffen der Osteoporose Selbsthilfegruppe um 19 Uhr in der Großhöfleiner Zeche.

DIENSTAG, 4. JUNI

Eisenstadt: „Die Darmflora“ – Vortrag von Dr. Andreas Püspök um 19 Uhr im Haus der Begegnung.

WOCHENTIPPS/BERATUNG

Eisenstadt: pro mente Burgenland, Neusiedlerstraße 39/7. Informationen und Beratung unter: ( 02682/65188 sowie

www.promente-bgld.at.

Selbsthilfegruppe Rheuma Burgenland jeden letzten Donnerstag im Monat um 18 Uhr (außer in den Monaten Juli, August und Dezember) im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Haus F (Erdgeschoß). Infos unter ( 0664/3803333 oder www.rheumaliga.at.

Familienrechtsberatung für die Bürger von Eisenstadt jeden ersten Montag im Monat von 15 bis 17 Uhr im Rathaus (Zimmer 3.01).

„BiB – Bildungsinformation Burgenland“ - kostenlose Information und Beratung in allen Bildungsfragen unter ( 02682/6688666 sowie info@bib-burgenland.at oder www.bib-burgenland.at

Selbsthilfegruppe „Herzschmerz“ Trauergruppe für verwaiste Eltern, Eisenstadt, Hans Tinhof Straße 7. Informationen unter ( 0699/17111876 sowie

office@herzschmerzade.at.

Suchtberatung des Psychosozialen Dienstes Burgenland – Alkohol, Drogen, Zigaretten – Franz Liszt-Gasse 1. Erreichbar unter ( 05/7979-20100.

„Bildungsberatung“ – Thomas Alva Edison Straße 2, Haus TechLab, Erdgeschoss. Nähere Informationen und Terminvereinbarungen unter ( 0664/88430661.

„Team Österreich Tafel - Mit Lebensmitteln helfen“ jeden Samstag von 19 bis 20 Uhr in der Rusterstraße 137. Nähere Informationen unter ( 02682/64555.

„Eisenstadtrundgang“ jeden Donnerstag bis 31.10.2019. Beginn ist um 14 Uhr, Treffpunkt vor dem Tourismusbüro. Anmeldungen unter ( 02682/67390 (zwei Tage vor der Veranstaltung).

„Rechts- und Familienberatung“ jeden Montag von 15 bis 16 Uhr im Haus Caritas, St. Rochusstraße 15. Um telefonische Anmeldung unter ( 02682/73600/301 oder ( 0676/6268899 wird gebeten.

Hornstein: „Mamacafé & Zwergerlzeit“, jeden Donnerstag von 9.30 Uhr im Haus der Generationen.

Mörbisch: Radtour entlang des ehemaligen „Eisernen Vorhanges“ bis 28.9., Dienstag und Samstag von 10 bis 12 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt beim Tourismusbüro.

Neufeld: „Treffen der Pensionisten jeden Donnerstag um 15 Uhr im Café May.

„Briefmarkensammler-Treffen“ jede ungerade Woche ab 17 Uhr im Landgasthof zur Post.

Rust: Erlebnisreiche Stadtführung bis 29.10., jeweils Dienstag und Samstag um 10.30 Uhr. Treffpunkt beim Tourismusbüro. Infos unter ( 0676/4408211.

Trausdorf: Lauftreff jeden Mittwoch um 19 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Gemeindeamt. Findet bei jeder Witterung statt.

Wimpassing: Bücherflohmarkt ganzjährig dienstags von 16 bis 19 Uhr und jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr in der Gemeindebücherei.

BIBLIOTHEKEN IN EISENSTADT

AK-Bücherei Eisenstadt

Wiener Straße 7, 7000 Eisenstadt, ( 02682/740-3163.

Öffnungszeiten: Mo, Di 12.30 bis 16 Uhr, Mi, 10 bis 16 Uhr, Do 12.30 bis 18 Uhr. roman.huditsch@akbgld.at.

Stadtbücherei Eisenstadt

Joseph Haydn-Gasse 11, 7000 Eisenstadt, ( 02682/62282.

Öffnungszeiten: Mo bis Fr, 8 bis 16 Uhr. office@volksbildungswerk.at.

Kosmopolitsche Bücherei Europahaus Burgenland

Campus 2, 7000 Eisenstadt, ( 02682/721905933.

Öffnungszeiten: Mo bis Do, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Fr, 8 bis 13 Uhr.

europahaus@bibliotheken.at.

Weitere Informationen und Bibliotheken im Bezirk mit deren Öffnungszeiten finden Sie auf www.bibliotheken-burgenland.at.

MARKTTERMINE IM JUNI

6.6..: Rust

18.6..: Hornstein

24.6..: St. Margarethen

BAUERNMÄRKTE

Leithabergler Bauernmärkte abwechselnd in Hornstein, Neufeld, Zillingtal und Großhöflein. Informationen unter ( 0664/4351694.

Wochenmarkt Eisenstadt

Jeden Freitag von 7 bis 12 Uhr in der FUZO.

Bauernmarkt jeden Mittwoch von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr im EZE.

Markthalle Kulinarium Burgenland in den Stallungen des Schlosses Esterházy. Freitag von 9 bis 13 Uhr, Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr.