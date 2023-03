B-Süd: Baustart für 32 Wohnungen in Mörbisch

Werbung

mörbisch Der Mangel an leistbarem Wohnraum ist in Mörbisch seit vielen Jahren Dauerthema. Vor allem junge Mörbischer haben es aufgrund hoher Baulandreserven und Grundstücksspekulationen besonders schwierig. Die Gemeinde und die Wohnbaugenossenschaft B-Süd wollen nun mit 48 neuen Wohneinheiten Abhilfe schaffen. Mitte März fand der Spatenstich am Wasserweg, hinter der Spar-Filiale, statt.

Geplant sind 48 Mietwohnungen. Um keine Parkplatz-Probleme zu verursachen entstehen parallel dazu 74 Autostellplätze. Die Beheizung der Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen erfolgt mittels Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach versorgt die Bewohner mit grünem Strom. Bis Winter 2024 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

„Das ist auf jeden Fall eine gute Sache“, freut sich Bürgermeisterin Bettina Zentgraf über die neuen Wohnungen. „Der Bedarf ist jedenfalls gegeben. Es freut mich, dass ab der Fertigstellung wieder mehr Wohnraum für unsere Mörbischer, insbesondere junge Familien, zur Verfügung steht.“ In Mörbisch kommt damit erstmals die B-Süd zum Zug, bisher baute stets die OSG.

Vize-Bürgermeister Markus Binder, B-Süd Geschäftsführer und Zillingtaler Alt-Bürgermeister Johann Fellinger, Bürgermeisterin Bettina Zentgraf sowie Vertreter der Genossenschaft und Baufirmen. Foto: zVg

