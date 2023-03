Breitenbrunn: Wohnungen (nicht nur) für Senioren

Gemeinde, Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) und der Podersdorfer Pflegedienstleister PflegePartner feierten vor Kurzem in Breitenbrunn den Spatenstich für eine Wohnanlage. Das Besondere dabei: Die Wohneinheiten sind speziell für Senioren ausgelegt. Das Konzept „Betreutes Wohnen im Grünen“ richte sich vor allem an Menschen, die „noch ihren eigenen Haushalt führen wollen, statt in ein Heim zu gehen — bei Bedarf aber Hilfeleistungen in Anspruch nehmen möchten.“

Auf 4.100 Quadratmetern entstehen in drei „miteinander durch überdachte Gänge verbundene“ Häuser mit insgesamt 38 Wohneinheiten. Inklusive Gartenanlage soll das Projekt bis Herbst 2024 bezugsfertig sein. Für die Optik zeichnet das Architekturbüro plusminusnull verantwortlich.

Neben barrierefreiem Zugang und seniorentauglichen Einrichtungsgegenständen wird bei „Wohnen im Alter“ auch „betreubares Wohnen“ angeboten: „Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, sowohl Verpflegung als auch Betreuung von mobilen Sozial- und Gesundheitsdiensten zu erhalten“, heißt es dazu im Konzept. Die Kooperation zwischen Gemeinde, OSG und PflegePartner loben dabei alle Beteiligten.

„Mit Matthias Haider und seinen Mitarbeitern der PflegePartner GmbH haben wir einen kompetenten Partner gefunden. Schon in der Planungsphase haben wir gemerkt, dass sich unsere Vorstellungen decken“, so etwa Alfred Kollar, Vorstand der OSG.

Auch Bürgermeister Helmut Hareter spart nicht mit Vorschusslorbeeren für die derzeit entstehende Pflegeeinrichtung: „Es ist unser Ziel, dass besonders unsere älteren Mitmenschen unterstützt werden und niemand daheim alleine und einsam leben muss. Ich bin sehr froh und wertschätze es sehr, dass dieses umgesetzt wird.“ Das Projekt sei „eine besondere Erweiterung des sozialen Angebots der Gemeinde.“

Willkommen sind laut Betreibern jedenfalls alle Altersgruppen – unabhängig vom Pflegebedarf.

