Verkehrsunfall im Stadtgebiet: Mann in Auto eingeklemmt .

Im Kreisverkehr in der Neudörflerstraße in Wiener Neustadt war am Sonntagabend ein Mercedeslenker aus dem Bezirk Eisenstadt mit seinem Auto auf der Seite gelandet. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.