Brückensanierung: Verkehrslage „nach wie vor schwierig“

Der innerörtliche Verkehr wird über einen Güterweg geführt, an dem „gerade einmal zwei Autos nebeneinander Platz haben, zuletzt waren hier auch Sattelschlepper unterwegs“, schildert Bürgermeister Friedrich Zarits (ÖVP). „Untragbar“ seien die Zustände gewesen, spricht der Ortschef sogar von „unserer Südosttangente“ in Anlehnung an Österreichs meistbefahrene Straße, die A23.

In Absprache mit Polizei und Bezirkshauptmannschaft wurden vor etwa einer Woche schärfere Maßnahmen beschlossen: ein allgemeines Fahrverbot für alle Ortseinfahrten, die Zufahrt nach Wulkparodersdorf ist nur für den Ziel- und Quellverkehr gestattet. Die aktuelle Verkehrslage im Ort sei jedoch laut Bürgermeister trotz „leichter Entspannung rund um den Feiertag nach wie vor schwierig.“

Es brauche mehr Polizeipräsenz und Kontrolle, ist Zarits überzeugt: „Bei der Menge an Autos schaffen es natürlich die Beamten des Postens Wulkaprodersdorf alleine nicht.“ Eine Lösung sei aber „in Arbeit“, so Zarits.