Kindergarten wegen Magen-Darm-Infektionen geschlossen

Konkret sei es in diesem Zeitraum zu Magen-Darm-Erkrankungen bei über 40 Kindern sowie bei vier Erwachsenen gekommen, so Bürgermeister Friedrich Zarits (ÖVP) gegenüber der BVZ - die Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung habe sich daher für eine Schließung entschieden.

Nach einer heutigen gründlichen Desinfektion der Räumlichkeiten durch eine Firma sei geplant, am Montag wieder zu öffnen. Um welchen Virenstamm es sich handle, könne man derzeit noch nicht sagen, so Zarits, Testergebnisse müssten erst in einem Labor in Graz ausgewertet werden.

