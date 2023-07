Nach Brandserie: Verdächtiger bleibt in U-Haft

Der Verdächtige war in der Nacht auf Sonntag von der Polizei auf frischer Tat ertappt worden, als er gerade einen Strohballen anzünden wollte. Davor hatte die Feuerwehr am Samstagabend bereits mehrmals ausrücken müssen: Zuerst wurde ein kleiner Brand an der Wulkaböschung gemeldet, dann brannte ein Holzstoß, später standen mehrere Strohballen in Flammen.

Wulkaprodersdorf Festnahme nach Serie von Brandstiftungen

Insgesamt werden dem zweifachen Familienvater elf Brandstiftungen im Ortsgebiet im Zeitraum von 14. bis 22. Juli zur Last gelegt. „Der Verdächtige zeigt sich in den elf Fällen geständig. Er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Kriminaltechnische Ermittlungen der Polizei sind nach wie vor am Laufen“, erklärte Erich Mayer, Leiter der Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegenüber der BVZ.

Verdächtiger als Wiederholungstäter

Der Beschuldigte weist laut Mayer zwei Vorverurteilungen auf, eine davon betrifft ebenfalls eine Brandserie und zwar jene aus dem Jahr 2015 in Müllendorf. Der damals 22-Jährige war zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden, auch Schadenersatz und Therapie waren ihm auferlegt worden. Das große Fragezeichen war damals und scheint es auch heute wieder zu sein: das Motiv hinter den Taten. Über die zweite Vorverurteilung des Mannes könne er „nichts sagen“, so Mayer.

Aufatmen in der Gemeinde

In der Gemeinde selbst herrscht nach der Festnahme des mutmaßlichen Brandstifters Erleichterung. „Die Verunsicherung war naturgemäß groß. Die Frage war: Wo hört er auf, wohin geht die Reise noch? Nun scheint das Ganze Gott sei Dank ausgestanden zu sein“, atmet Bürgermeister Friedrich Zarits (ÖVP) auf. „Es war schon ein mulmiges Gefühl. Vor allem was den Brand bei der stillgelegten Tischlerei betrifft - da ist gleich ein Wohnhaus daneben, das hätte gefährlicher ausgehen können“, gibt Vizebürgermeister René Pint (SPÖ) zu bedenken.

„Die Polizei hatte den Beschuldigten rasch unter Verdacht“, findet Ortsfeuerwehrkommandant Robert Csukovits lobende Worte: „Gott sei Dank ist er dann letztendlich auch leichtsinnig geworden.“ Allgemeiner Tenor in der Gemeinde: „Den Verdächtigen kennt bei uns kaum einer wirklich, er ist ein Eigenbrötler.“