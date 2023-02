„Studierter“ Meister der Tamburizza

In der Öffentlichkeit wird sie meist automatisch mit den Burgenlandkroaten assoziiert und quasi als Symbol für die Identität dieser Volksgruppe angesehen: Die Tamburizza, die heuer ein großes Jubiläum feiert – ihre Anfänge im Burgenland liegen mittlerweile 100 Jahre zurück.

Das Bewahren und Weitergeben der Spielweise des traditionellen Zupfinstruments liegt vor allem auch dem in Wulkaprodersdorf wohnhaften Musiker und Pädagogen Ante Pletikosić am Herzen. Die Liebe zur Tamburizza hat der 58-Jährige, – der sechs Instrumente beherrscht und vor 25 Jahren infolge des Jugoslawien-Kriegs aus dem kroatischen Split ins Burgenland flüchtete, –bereits in jungen Jahren entdeckt: „Ich habe mit etwa neun, zehn Jahren angefangen zu lernen.“

Im Burgenland angekommen sei sein diesbezügliches Engagement dann so richtig aufgeflammt. „Ich habe bei den ,Poljanci‘ zu spielen begonnen, war auch deren musikalischer Leiter – ebenso später jener der Tamburizza Güttenbach und in Weiden bei Rechnitz bin ich es nun auch schon seit 20 Jahren.“

Ein besonderes Anliegen ist dem Vater eines 27-jährigen Sohnes, vor allem die junge Generation für das Tamburizza-Spielen zu begeistern. So lehrt er mittlerweile auch an mehreren Schulen im Land – nicht nur im Bezirk, sondern etwa auch an der Volksschule Weingraben/Kaisersdorf im mittleren Burgenland oder am Bundesgymnasium Oberwart: „Ich bin jeden Tag an zwei Schulen. Diese sind zweisprachig, Tamburizza-Spielen wird meist im Rahmen eines Freifachs angeboten, wie etwa an der Volksschule Trausdorf und ich halte den Unterricht auf Kroatisch.“

Grundsätzlich würden sich „schon mehr Mädchen als Burschen“ für das Tamburizza-Spielen interessieren, schildert Pletikosić: „Kinder sind wie ein Schwamm, sie saugen alles auf und speichern es. Allerdings geben die Mädchen oft schneller auf. Wenn die Burschen einmal dabei sind, dann bleiben sie es meistens auch.“

„Tamburizza ist sozusagen die Oma der Gitarre“

Mit dem Lehren der Kunst des Tamburizza-Spielens steht Pletikosić keinesfalls allein im Burgenland da, was ihn jedoch von anderen unterscheidet: „Ich bin der erste und einzige diplomierte Tamburizza-Spieler Österreichs.“ Instrumental- und Gesangspädagogik mit dem Schwerpunkt Tamburizza hat der Musikbegeisterte am Franz Schubert Konservatorium in Wien studiert und vor wenigen Jahren abgeschlossen. Was ihn an dem Instrument so fasziniert? „Die Tamburizza ist sozusagen die Oma der Gitarre. Sie ist ein internationales Instrument, man kann Volkslieder damit spielen oder etwa auch konzertane Lieder – es ist so ein breites Spektrum möglich!“

Der musikalische Tausendsassa kann übrigens auch noch auf einen „Master“ in Komposition und Dirigieren am Richard Wagner Konservatorium verweisen und leitet unter anderem die männliche „Klapa“ in Schachendorf sowie eine ebensolche A Cappela-Gruppe von Frauen in Trausdorf. „Und in einer Band spiele ich auch, sie heißt ,Dorffeuer‘, zuletzt sind wir am Feuerwehrball in Zagersdorf aufgetreten“, ergänzt der Vielbeschäftigte. Wie sich derart viele Aktivitäten zeitlich unterbringen lassen, wollte die BVZ wissen. „24 Stunden am Tag stehen zur Verfügung – das geht“, so Pletikosić lachend.

