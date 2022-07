Zukunft für Entsorgungsprofi ungewiss

Werbung

„Damit hätte bis vor Kurzem keiner gerechnet“, bringt Bürgermeister Fritz Zarits (ÖVP) das in Ort und Bezirk herrschende ungläubige Staunen über die Insolvenz des seit 40 Jahren bestehenden Familienbetriebs Hackl auf den Punkt.

Die Passiva des Einzelunternehmens Hackl belaufen sich auf rund 14 Millionen Euro, wovon circa zwei Millionen unbesichert sind, wie die Gläubigerschutzverbände mitteilten. Betroffen sind 35 Mitarbeiter und rund 95 Gläubiger. Mit dem Unternehmen rutschte auch die dazugehörige Hackl Container Abfallbehandlungs-GmbH in die Insolvenz, bei der 39 Dienstnehmer und 18 Gläubiger betroffen sind. Sie verzeichnet Passiva von rund 3,6 Millionen Euro, wovon 1,3 Millionen auf den Entsorgungsbetrieb Hackl entfallen.

Mittlerweile wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Eisenstadt eröffnet. Als Insolvenzverwalter fungiert der Rechtsanwalt Michael Wagner aus Neusiedl am See. Während des Verfahrens sollen beide Unternehmen fortgeführt und ein Sanierungsplan abgeschlossen werden. Letzterer beinhaltet ein Angebot an die Gläubiger von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren.

Er sei gerade dabei „Unterlagen zu sichten, die Finanzierung für die Fortführung des Unternehmens sicherzustellen“, so Wagner zu Wochenbeginn gegenüber der BVZ: „Es schaut - mit Vorsicht gesagt - ganz gut aus.“ Der Zeitrahmen sei nun festgelegt, am 10. Oktober werde letztendlich die sogenannte Sanierungsplantagsatzung stattfinden.

Laut Gläubigerschutzverband KSV1870 gebe es zudem „ernsthafte Interessenten für eine Partnerschaft.“ Insider brachten diesbezüglich zuletzt das internationale Entsorgungsunternehmen „Die Saubermacher AG“ mit Sitz in Feldkirchen bei Graz ins Spiel. Eine Bestätigung dieser Gerüchte gibt es allerdings nicht.

Ursachen: Investitionen, Pandemie und Teuerung

Die Rolle als Vorreiter in Nachhaltigkeit ist uns leider zum Verhängnis geworden,“ so Firmenchef Oswald Hackl in einer Aussendung. Nach einem Großbrand 2017 wurden Investitionen genutzt, um die modernste Müllaufbereitungsanlage Europas zu bauen. Die Fertigstellung fiel auf den Beginn der Pandemie, welche einen „Zusammenbruch der Nachfrage nach Recyclingkunststoffen“ hervorrief, wie es heißt. Hinzugekommen seien ausbleibende Versicherungszahlungen, Coronaförderungen und steigende Energiekosten. Nichtsdestotrotz ist Hackls „Blick in die Zukunft positiv.“

