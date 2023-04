Tamburizza Siegendorf: Start ins Jubiläumsjahr

„„Zaja imo si - Komm, sing mit“ hieß es vergangenen Sonntag wieder einmal im KUZ Siegendorf - eine Aufforderung der örtlichen Tamburizzagruppe, welcher etliche der zahlreich erschienenen Gäste nur zu gern nachkamen. 40 Mitglieder zählt die 1963 vom damaligen Hauptschuldirektor Matthias Schlögl gegründete Musikgruppe heute, zwei Gründungsmitglieder sind nach wie vor dabei. Im Rahmen der Veranstaltung wurde nun sogar eine Nachwuchsgruppe präsentiert - sieben Kinder, die ihren ersten Auftritt absolvierten.

Das musikalische Geschick der Tamburizza Siegendorf liegt seit 1996 in den Händen von Roland Petschenig, für „Frontfrau“ Judith Jaidl steht heuer sogar noch ein weiteres Jubiläum an: sie ist seit 20 Jahren Obfrau. Die Tamburizza habe sie schon immer interessiert, ab ihrem 12. Lebensjahr habe sie dann auch aktiv mitgewirkt. „Der damalige Obmann ist von Haus zu Haus gegangen und hat gefragt, ob man mitmachen möchte - das wollte ich und so bin ich praktisch ,picken geblieben'“, erinnert sich Jaidl lachend.

Die Siegendorfer Folkloremusiker haben sich längst über die Ortsgrenzen hinaus einen Namen gemacht, mit zahlreichen Auftritten wurde quer durch Europa und sogar bis nach Übersee getourt. „Unsere Brasilienreise war sicherlich ein unvergessliches Highlight“, so Jaidl. Auch mit renommierten Künstlern wie André Heller oder Toni Stricker arbeitete die Gruppe zusammen. Gebührend gefeiert werden soll schließlich mit einem dreitägigen Jubiläumsfest von 15. bis 17. September.

