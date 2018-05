Im gastfreundlichen Burgenland begibt sich Publikumsliebling Andy Borg auf eine musikalische Reise durch das östlichste und sonnenreichste Bundesland Österreichs. Auf seiner Reise begegnet er Musikkollegen und lieben Freunden. Es erwarten ihn auch einige tierisch lustige Überraschungen.

In der 75-minütigen Sendung unternimmt Andy Borg einen Streifzug von den Ausläufern der Alpen im Süden bis zum Neusiedler See. Seine musikalischen Gäste sind das Schneiderwirt Trio, Udo Wenders, Sigrid & Marina, Willy Lempfrecher, die Alpenoberkrainer und viele mehr. Natürlich ist auch Musik aus dem Burgenland mit dabei. Was Andy Borg alles im Burgenland erlebt, ist am Sonntag, 16. September, 20:15 Uhr auf Melodie TV zu sehen.

Zitat Andy Borg: „Der Neusiedler See ist das Meer der Wiener. Wenn's bei uns daheim im Sommer früher hieß: Bua, pack die Badehose ein! Dann ging's zum Badeausflug ins Burgenland."

Melodie TV ist ein Free TV-Sender und kann kostenfrei via Satellit und Kabel-TV in Österreich, Deutschland und der Schweiz empfangen werden.