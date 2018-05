Seit 1990 teilen sich Wimpassing und Leithaprodersdorf – dessen Gemeindeverband mit Stotzing und Loretto damals aufgelöst wurde – einen Amtsleiter. Nun suchen die Gemeinden gemeinsam einen zweiten Amtsleiter.

Wimpassings Bürgermeister Ernst Edelmann (SPÖ) erklärt: „Nach meinem Amtsantritt habe ich schnell festgestellt, dass die Vielfältigkeit der Tätigkeiten und Sitzungen in beiden Gemeinden zu viel ist für einen Amtsleiter. Um unseren Amtmann zu entlasten, wurde er zunächst aus dem Bürgerservice rausgenommen und bekam einen ruhigeren Platz im Bürgermeisterbüro, aber das ist keine Dauerlösung, daher haben wir uns zur Ausschreibung entschieden.“

Leithaprodersdorfs Bürgermeister Martin Radatz (ÖVP) ergänzt: „Wir haben uns einmal angeschaut, wie viele Einwohner auf einen Gemeindeamtsmitarbeiter kommen. In anderen Gemeinden sind das vielleicht 400 Einwohner, bei uns über 700. Das ist zu viel.“ In Wimpassing kommen rumd 690 Einwohner auf einen Mitarbeiter.

Die Ausschreibung für den Posten läuft bis Ende Juni, ab 1. Oktober soll der neue Amtsleiter die Arbeit beginnen und zunächst mit Unterstützung von Michael Bauer, derzeit Amtsleiter beider Gemeinden, beginnen. Dieser muss sich über den Sommer entscheiden, in welcher Gemeinde er zukünftig arbeiten will. Wenn sein neuer Kollege die Ausbildung und Dienstprüfung für Amtsleiter absolviert hat – in etwa zwei Jahren – soll der Gemeindeverband aufgelöst werden.