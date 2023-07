„Santa Magaretha ... Grazie Mille!“

St. Magarethen noch nie so entflammt

5.000 Besucher strömten in den Steinbruch zum Konzert des Italieners. Die Menge war hingerissen von dem Star und bebte und klatschte den ganzen Abend mit. Leidenschaftlich gaben sich Zucchero und seine 9-köpfige Band gegenüber dem Publikum.

Von neuen Hits wie „Amore Adesso“ bis zu alten Klassikern wie „Senza Una Donna“

Spektakulär wurde das Konzert von Zuccheros Backgroundsängerin Oma Jali (Kamerun) eingeleitet und gab damit die Richtung für den restlichen Abend vor. Der Italiener startete mit ein paar seiner jüngsten Lieder aus dem 2021 erschienenem Album „Discover“. Danach spielte er Klassiker wie „Baila Morena“, „Senza Una Donna“ und „Diamante“. Auch „Miserere“ durfte nicht fehlen.

Zuckersüß

Am 25. September 1955 in Italien geboren, wurde der zuckersüße Adelmo Fornaciari schon von seiner Lehrerin immer Zucchero genannt. Unter diesem Künstlernamen soll er später über 60 Millionen Alben weltweit verkaufen und als „Vater des italienischen Blues“ Geschichte schreiben. Neben der fulminanten Playlist begeisterte der Italiener auch durch sein Zwiegespräch mit dem Publikum. Charmant erklärte er den Gästen warum er schon seit Jahren in seiner Muttersprache singt. Er könne so seine Emotionen am besten Ausdrücken. Zucchero versteht es Zuschauern zu geben, was sie erwarten ... e molto di più.