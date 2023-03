Rust: Diebe stahlen Bargeld aus Betrieb

Werbung

Am Mittwochnachmittag verschafften sich Täter Zutritt in die frei zugänglichen Räumlichkeiten eines Betriebes in Rust.

Durch Anwendung von Körperkraft gelang es den Tätern laut Polizei, eine Schublade aufzubrechen, in der sich ein niedriger vierstelliger Betrag befand. Die Täter eigneten sich das Bargeld an und verließen die Örtlichkeit.

Der Kriminaldienst Eisenstadt übernahm die Spurensicherung am Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Rust führen die Ermittlungen.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.