Zwei Jahre Haft Syrer in Eisenstadt wegen terroristischer Vereinigung verurteilt

Das Justizzentrum Eisenstadt. Foto: Werner Müllner

Ein 26-jähriger Syrer ist am Mittwoch am Landesgericht Eisenstadt zu zwei Jahren Haft verurteilt worden, weil er sich 2015 in seiner Heimat der Terror-Organisation "Jaish al-Sunna" angeschlossen haben soll.