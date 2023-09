Einen regionalen Eierkorb gewinnen!

Foto: Schlögl-Ei

SCHLÖGL-EI ist das Ei, das direkt vom Bauern kommt. Nach der Abholung von den Landwirten durchlaufen alle Eier strengste Kontroll- und Prüfverfahren, bis es schließlich in unserem und den Regalen aller großen Handelsketten zu finden ist.

Der Schlögl-Ei-Ostereiermarkt ist bereits für viele ein Fixpunkt im Kalender. Die Eier können jedoch auch ganzjährig im Hauptquartier in Stoob-Süd legefrisch erworben werden. Die Produktpalette umfasst neben BIO-Eiern, Eiern aus Freiland- und Bodenhaltung und Wachteleiern natürlich auch unsere praktischen Jauseneier mit wachsweichem Kern.

Beim Unternehmen mit Tradition und Familiengeschichte heißt es stets „rundum gut“. Denn Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, Tierwohl und Tiergesundheit stehen an oberster Stelle. Gemeinsam mit Qualitätsaspekten wie dem AMA-Güte- und -Bio-Siegel, den artgerechten Haltungsformen oder der Rückverfolgbarkeit jedes einzelnen Eies über die Eierdatenbank (www.eierdatenbank.at) sind dies die Eckpfeiler der Unternehmensphilosophie und bilden das „runde Ganze“.

Mit SCHLÖGL-EI hat man als Konsument und Kooperationsbetrieb einen sicheren Partner mit Handschlag-Qualität an der Seite.

„Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Landwirt und Endverbraucher und versprechen Qualität mit Sicherheit“, so Geschäftsführerin Barbara Schlögl-Artner.

Im Rahmen des WELT-EI-TAGES am Freitag, 14. Oktober 2023 möchte SCHLÖGL-EI in Erinnerung rufen, welch tolles Produkt so ein Ei ist. Schon Wilhelm Busch pflegte zu sagen: „Das weiß ein Jeder, wer’s auch sei, gesund und stärkend ist das Ei.“

An diesem Tag dürfen sich alle, die im Verkaufsshop in Stoob-Süd vorbeischauen, über eine SCHMANKERL-VERKOSTUNG freuen! Neben dem legendären Ei-Aufstrich des Hauses und Honig der Waldimkerei Kobersdorf wird auch der heiß-begehrte _NNEKK Eierlikör verkostet, der bereits mehrmals vergriffen war. Schnell sein lohnt sich also!

Jetzt mitmachen und einen reich gefüllten Eierkorb gewinnen!

Teilnahme ist möglich bis 01. Oktober 2023.