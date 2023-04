Eisenstädter Paar vor Gericht: „Nüchtern sind wir ganz harmonisch“

Am 31. März 2023 musste sich das Paar wegen dieser gegenseitigen Gewaltanwendungen vor Richterin Birgit Falb verantworten.

Der 50-Jährige war nach dem Vorfall in ein Sozialheim gezogen, dann hatte er auf eigenes Drängen ein Bett in der psychiatrischen Abteilung des Eisenstädter Spitals bekommen und war schließlich in ein Therapiezentrum übersiedelt, wo er sich jetzt mit seiner Alkoholsucht auseinandersetzt.

Kennengelernt hatte sich das Paar 2020 in derselben Therapieeinrichtung. „Anfangs waren wir schüchtern, dann funkte es“, sagte der 50-Jährige vor Gericht.

2,74 Promille am Vormittag

Am 30. Dezember hatte der 50-Jährige nach dem Aufwachen gleich weitergetrunken und dazu Beruhigungsmittel konsumiert. 2,74 Promille ergab der Alkovortest wenig später.

Der 50-Jährige war eifersüchtig. Er hielt seiner Freundin WhatsApp-Kontakte mit einem anderen früheren Patienten der Suchttherapie-Einrichtung vor. „Er schickte ihr anzügliche Nachrichten“, sagte der Angeklagte.

„Er schlug mir vier oder fünf Mal mit der Faust ins Gesicht und warf mich zu Boden“, berichtete die 33-Jährige. Ihr Freund habe auch gedroht, sie umzubringen.

Angeklagte sagt: „Ich habe das Recht, mich zu wehren“

„Wenn ein Mann, der viel stärker ist als ich, mir mit der Faust ins Gesicht schlägt, habe ich das Recht mich zu wehren“, stellte die Angeklagte fest.

Sie habe ihm gedroht: „Wenn du noch einmal herhaust, stich ich dich ab!“

„Hat er noch einmal hingehaut?“, fragte Richterin Birgit Falb.

„Ja. Noch einmal. Darauf nahm ich das Messer und stach ihm in die Schulter. Ich wollte, dass er aufhört, mich zu schlagen“, sagte die Frau.

Über Balkon geklettert und Handy gesucht

Weil der Mann ihr Handy zuvor vom Balkon geworfen habe, sei sie aus der Erdgeschoßwohnung geklettert, habe das Handy gesucht und die Polizei gerufen.

Der Mann erlitt eine vier Zentimeter lange und einen Zentimeter tiefe Wunde, die im Spital genäht werden musste.

„Sind Sie jetzt noch zusammen?“, fragte die Richterin.

„Wir nähern uns an“

„Wir nähern uns an“, sagte die Frau. „Im Herzen schon, physisch nicht“, sagte der Mann.

Sie hoffe, so die Richterin, dass die Streitigkeiten zwischen den Angeklagten nun beigelegt seien.

„Nüchtern sind wir ganz harmonisch und liebevoll“, behauptete der 50-Jährige. Er sei jetzt wieder gefestigt, mache seine Therapien und werde mindestens bis August in der Therapieeinrichtung bleiben.

Beide haben ein Alkoholproblem

Nicht nur der 50-Jährige, auch seine Freundin bekannte sich vor Gericht zu einem Alkoholproblem. „Ich hoffe, Sie nehmen jetzt keinen Alkohol mehr“, sagte die Richterin. „Doch, manchmal. Ich weiß, dass ich nicht sollte, aber ich habe immer wieder Rückfälle“, gab die Angeklagte ehrlich zu.

Aufgrund der Schilderungen beider Angeklagter entschied die Richterin, dass die Frau aus Notwehr zugestochen hatte, und sprach sie vom Anklagevorwurf der schweren Körperverletzung frei.

Der 50-Jährige erhielt, weil er die Verantwortung für sein Handeln übernahm, eine Diversion. Er muss 120 Stunden gemeinnützige Leistungen erbringen, dann wird der Prozess gegen ihn eingestellt.