Kaisersdorf: Kein Beitritt zu „E5“

kaisersdorf Einstimmig beschlossen wurde bei der vergangenen Gemeinderatssitzung der Rechnungsabschluss mit einem Nettoergebnis (Saldo 0) von 72,832,11 Euro und einem Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung) von 55.174,13 Euro.

Auf Antrag der Partei „BESTE Bürgerliste“ wurde über das Thema E5-Gemeinde diskutiert. E5 ist ein Programm für energieeffiziente Gemeinden, bei dem sie Hilfsmittel und Unterstützung erhalten, um ihre Energie- und Klimaschutzziele festzulegen und zu erreichen. „Das wäre eine gute Geschichte“, so BESTE-Gemeinderat Anton Nothegger. Umweltgemeinderat Gerhard Sagmeister (SPÖ) meinte: „Wir beschäftigen uns bereits mit den Themen LED, Straßenbeleuchtung und Photovoltaik. Ich sehe derzeit den Mehrwert nicht.“ Man unterhalte sich bereits mit Experten zu diesen Themen, fügte Bürgermeister Horst Egresich hinzu. Der Antrag wurde dann mit den Stimmen der SPÖ und der ÖVP abgelehnt, Gemeinderat Anton Notheger (BESTE) stimmte dafür.

Neue Pächterin für die Schwimmbadkantine

Ebenfalls Thema war die Verpachtung der Kantine im Sommerbad. Diese soll in diesem Sommer an Tina Graf vom Lokal „Die Gräfin“ in Oberpullendorf verpacht werden. Der Vertrag, der eine Pacht von 2.400 Euro brutto beinhaltet, wurde einstimmig beschlossen. Außerdem wurden Sophie Wiedenhofer, Lea Gruber und Michael Pogats zu Gemeindejugendreferenten bestellt.