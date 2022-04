Kremser Donaufestival beginnt

Ist kulturelle Aneignung Diebstahl? Um die Kraft subversiver „Gegenaneignungen“ geht es unter dem Motto „Stealing The Stolen“ beim Donaufestival, das an den kommenden beiden Wochenenden in Krems stattfindet.

Die Schauplätze der Musik-Acts, Performances und künstlerischen Interventionen (rund 20 pro Tag) erstrecken sich von der Minoritenkirche über die Kunsthalle und das Messegelände bis zur Dominikanerkirche. In der Kunsthalle lädt etwa Julian Warner in der partizipativen Performance „The Kriegsspiel“ die Besucher dazu ein, bisher unverdächtige Bereiche des Lebens als Kriegsschauplätze zu verstehen.

Für die Dominikanerkirche hat Ariel Efraim Ashbel eigens die sechsstündige Performance „Fire Walk With Me“ entwickelt, die auf David Lynch Bezug nimmt. Auch der öffentliche Raum im Bereich Ringstraße und Bahnhof wird bespielt: Stefanie Seibold thematisiert in Plakatcollagen die (Rück-)Aneignung sexualisierter Modefotografien und Körperbilder.

