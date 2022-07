5 Tipps zum schnellen Haarstyling

Werbung

Bad Hair Day war gestern

Jeder von uns kennt diesen Moment, wenn man sich morgens im Spiegel betrachtet und schockiert feststellen muss, dass die Haare mal wieder eine Wäsche benötigen oder der Friseurbesuch längst überfällig ist.

Es gibt aber auch Tage, an denen die Haare frisch sind und eigentlich die besten Voraussetzungen für eine tolle Frisur haben, sich aber einfach nicht bändigen lassen. Diese Tage haben einen ganz besonderen Namen, man nennt sie auch Bad Hair Day. Auf Deutsch übersetzt bedeutet es ungefähr so viel schlechter Tag, an dem die Frisur nicht sitzen will.

Damit Bad Hair Days der Vergangenheit angehören und jeder Tag ein Good Hair Day ist, haben wir fünf wirkvolle Tipps für ein schnelles Haarstyling zusammengefasst, die zudem auch noch superschnell umzusetzen sind. Doch dazu gleich mehr.

Nützliche Tipps für ein schnelles Haarstyling

Vor allem Frauen sind ihre Haare heilig. Egal, ob kurz, mittellang oder lang. Das Haarstyling gehört einfach dazu und ist Teil jeder Morgenroutine.

Doch was tun, wenn die Frisur einfach sitzen will und die Haare das tun, was sie wollen? Diese fünf Tipps schaffen genau in diesen Situationen Abhilfe.

Tipp 1: Haarspray ist der Helfer für alles

Haarspray eignet sich perfekt, um die Haare zu fixieren. Egal, welche Frisur man trägt, Haarspray hält die Haare genau dort, wo sie hingehören. Außerdem eignet sich Haarspray ideal, um abstehende kleine Härchen zu glätten. Wofür man Haarspray benutzt, ist den meisten bekannt.

Viele wissen aber nicht, dass man Haarspray für einen besseren Effekt mit den Händen in Frisur einarbeiten soll. Zugegeben, so eine Spraydose verleitet schnell dazu, das Produkt einfach in die Haare zu sprühen. Gibt man es aber zuerst in die Hände und verteilt es so in den Haaren, leistet das Haarspray deutlich bessere Arbeit. Vor allem Frizz wird dann entgegengewirkt.

Tipp 2: Trockenshampoo frühzeitig auftragen

Wenn man die Haarwäsche etwas rauszögern möchte oder einfach gerade keine Zeit zum Haarewaschen hat, schafft Trockenshampoo Abhilfe. Trockenshampoo ist eine Art Hybridshampoo, welches die Fettigkeit von Haaren reduziert, ohne dafür Wasser zu benötigen.

Man sprüht das Produkt einfach in die Haare und kämmt es danach aus. Da Trockenshampoo eine pulverartige Konsistenz hat, sorgt es auch für zusätzliches Volumen. Auch wenn auf den Gebrauchsanleitungen geschrieben steht, dass Trockenshampoo nur wenige Minuten einziehen muss, sollte man es doch etwas länger einwirken lassen.

Am besten wäre tatsächlich, wenn man das Produkt bereits am Vorabend in die Haare gibt. So kann das überschüssige Fett über Nacht aufgesaugt werden.

Tipp 3: Kleine Härchen mit einer Zahnbürste glätten

Abstehende Haare lassen sich ganz einfach mit einer Zahnbürste und etwas Haarspray fixieren. Dazu besprüht man einfach die Zahnbürste mit etwas Haarspray und kämmt über die einzelnen wirren Härchen.

Der Aufwand dauert nur wenige Sekunden und die Frisur sieht direkt glatter aus. Wichtig an dieser Stelle zu sagen ist, dass man dafür unbedingt eine eigene Zahnbürste benutzen sollte.

Tipp 4: Schaumfestiger richtig benutzen

Schaumfestiger sorgt für Volumen. Üblicherweise arbeitet man Schaumfestiger mit den Händen ein. Dies verklebt jedoch die Haare. Am besten verteilt man Schaumfestiger mit einem grobzackigen Kamm.

So bleiben die Haare geschmeidig und verkleben nicht. Besondere Pflege benötigen zudem auch Tape in Extensions aus Echthaar, wenn in Windeseile eine längere Haarpracht gezaubert werden soll.

Tipp 5: Bobby Pins wenn nichts mehr geht

Mit Bobby Pins lassen sich Unebenheiten einfach kaschieren. Die kleinen Spangen fallen richtig in den Haaren verteilt noch nicht mal auf. Damit Bobby Pins noch besser halten, kann man sie vorab mit Haarspray einsprühen.

Jeder hat einmal einen Bad Hair Day. Diese Tipps jedoch helfen weiter.

