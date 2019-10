Wer in Niederösterreich etwas erleben will, erhält jede Menge Gelegenheiten dazu. Mit der Niederösterreich-Card etwa stehen 322 Ausflugsziele im ganzen Land zur Verfügung. Und: Von den Top-Ausflugszielen gibt es 48, die man entdecken und erleben kann.

Von Burgen und Schlössern über Gärten bis hin zum Bergabenteuer oder Erlebnissen am Schiff. Sie alle achten auf Qualität und müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um Top-Ausflugsziel sein zu können.

Neben den bestehenden Kriterien werden in Zukunft weitere Aspekte eine immer wichtigere Rolle spielen. „Einen hohen Stellenwert in unserer Produktgestaltung nimmt der demografische Wandel ein, der das Reiseverhalten in Zukunft deutlich beeinflussen wird. Bereiche, wie Barrierefreiheit und Digitaler Tourismus, werden stetig verbessert“, erläutert Wolfgang Mastny, Sprecher der Top-Ausflugsziele.

Barrierefreie Ausflugsziele für alle

Als vor einigen Jahren Barrierefreiheit zum Thema wurde, testeten auch die Top-Ausflugsziele Behindertenrampen & Co. Das Ergebnis: „Wir sind gut aufgestellt und auf einem hohen Niveau“, so Mastny.

Wo man beispielsweise auf Barrierefreiheit trifft? Zum Beispiel auf der Donau bei Brandner Schiffahrt. „Beide Schiffe sind barrierefrei“, verrät Geschäftsführerin Barbara Brandner.

Geachtet wird aber auch auf eine leichte und gute Lesbarkeit unter anderem bei den Internetseiten der Ausflugsziele. Und: „Mobilität wird uns stark beschäftigen“, verrät NÖ-Werbung-Geschäftsführer Christoph Madl. Immer mehr Ausflugsgäste wollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, um sich den Stress der Parkplatzsuche zu ersparen. Daher verweisen immer mehr – zum Beispiel auf der Internetseite – auf die Möglichkeiten einer öffentlichen Anreise. Tipp: „Es gibt auch Kombitickets Bahn – Schiff – Bahn“, ergänzt Brandner.