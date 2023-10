Genießen Sie ein herbstliches Wochenende mit der Bratislava CARD

Wenn Sie gutes Essen und guten Wein mögen, ist gerade der Herbst der richtige Zeitpunkt um die herrlich duftenden Köstlichkeiten, die aus jeder Ecke der Stadt dringen, zu genießen. Wenn Sie Bratislava allerdings vollständig kennenlernen wollen, nutzen Sie die Möglichkeiten der Bratislava CARD. Sie führt Sie nicht nur zu den beeindruckendsten Orten, sondern spart auch Geld.

Bratislava hat eine reiche Geschichte, zu der fast 300 Jahre lang auch Krönungen der ungarischen Herrscher gehörten. Sie können mit einer geführten Stadtbesichtigung beginnen, die im Preis der Karte inbegriffen ist, und der Reiseführer wird Sie durch die Innenstadt begleiten und Ihnen von diesem faszinierenden Kapitel der Geschichte von Bratislava erzählen.

Freier Eintritt in Museen und Galerien

Bei freiem Eintritt können Sie auch die Ausstellungen in den Innenräumen der Burg Bratislava und die beeindruckende Burg Devín (dt. Theben) besuchen, die zu den bedeutendsten historischen Stätten Mitteleuropas zählt.

Dank der Bratislava CARD können Sie bis zu 23 Museen und Galerien in der Stadt und Region besuchen, die Ihnen zeigen, wie in diesem Gebiet von den ersten Aufzeichnungen über die Besiedlung bis hin zur jüngsten Geschichte gelebt wurde. Diese haben auch die heutige Form von Bratislava geprägt. Es folgen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Galerien in der ganzen Stadt als auch außerhalb, Sie haben eine Ermäßigung zum Beispiel in "Guggenheim" von Bratislava, der Galerie Nedbalka.

Burg von Devín. Foto: visitbratislava.com

Galéria Nedbalka. Foto: visitbratislava.com

Das Umland von Bratislava mit kostenloser Nutzung von Verkehrsmitteln kennenlernen

Das zweite UFO von Bratislava, indianische Totems oder die Danubiana-Galerie, die nicht nur eine einzigartige Kunstsammlung, sondern auch einen atemberaubenden Außenbereich auf einer kleinen Halbinsel bietet, die von den Wellen der Donau umspült wird. Dies sind nur einige der Orte, die Sie allerdings erst dann kennenlernen werden, wenn Sie bei Ihrem Besuch in Bratislava die historische Innenstadt verlassen.

Die Bratislava CARD ermöglicht Ihnen kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in allen Stadtteilen der slowakischen Hauptstadt unterwegs zu sein.

Brücke des Slowakischen Nationalaufstandes und UFO. Foto: visitbratislava.com

Wenn Sie die Karte mit der Option der kostenlosen Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln kaufen, können Sie zudem auch die angrenzenden Regionen der Stadt Bratislava besuchen. Dort können Sie zum Beispiel einen Spaziergang durch die Weinberge der Kleinen Karpaten machen, wo Sie die Gelegenheit haben, hervorragende slowakische Weine zu verkosten und einen atemberaubenden Panoramablick auf Bratislava zu genießen.

Sie können auch Ermäßigungen für regionale Attraktionen nutzen, wie zum Beispiel die Burg Červený kameň (dt. Bibersburg, früher auch Rotenstein).

Rača Weinberge. Foto: visitbratislava.com

Burg Červený kameň. Foto: Bratislava Region Tourism

Viele weitere Ermäßigungen

Neben freiem Eintritt und freien Verkehrsmitteln bietet die Bratislava CARD viele weitere Ermäßigungen. Sparen Sie in ausgewählten Restaurants und Cafés Geld und probieren Sie traditionelle slowakische Speisen und Getränke.

Mirror Bar, Hotel Carlton Foto: visitbratislava.com

Zum Schluss sollten Sie nicht vergessen, in den Geschäften vor Ort Geschenke zu kaufen. Überraschen Sie Ihre Lieben mit originellen lokalen Produkten und nehmen Sie etwas als Erinnerung nach Hause - mit der Bratislava CARD sogar mit einer Ermäßigung. Lokales Design finden Sie im stilvollen Geschäft Slávica, Honigkosmetik und Delikatessen im Honigladen Ceramel.

Honigladen Ceramel. Foto: Ceramel

Außerdem erhalten Sie Ermäßigungen auf weitere touristische Erlebnisse und Aktivitäten, wodurch Ihr Aufenthalt in Bratislava nicht nur unvergesslich, sondern auch preisgünstig sein wird.

Extra-Tipp: Nutzen Sie den Rabatt für einen Rundflug in einem Sportflugzeug. Sie werden einen einzigartigen Blick auf die Landschaft der Weinregion der Kleinen Karpaten und die interessantesten Orte in Bratislava und der Umgebung haben.

Foto: Letecké Zážitky.sk

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Bratislava in seiner ganzen Pracht und mit möglichst vielen Einsparungen zu erleben. Holen Sie sich Ihre Bratislava CARD und machen Sie sich bereit für ein Abenteuer voller Kultur, Geschichte und unvergesslicher Erlebnisse.

Burg von Bratislava und die Donau.

Foto: visitbratislava.com

Mehr Informationen finden Sie unter: https://card.visitbratislava.com/de/