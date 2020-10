Folgende Festival-Highlights solltet ihr euch auf jeden Fall schon einmal in eurem Event-Kalender vormerken:

03. April 2021: Glory Sound Festival

Mit Fääschtbänkler, Deschowieda, Marco Pogo, Zweikanalton, uvm.

02. bis 06. Juni 2021: Nova Rock

Mit System Of A Down, Volbeat, Muse, Billy Talent, Seiler und Speer, Rise Against, Deichkind, Korn, uvm.

07. Juli 2021: Electric Love Festival

Mit Alan Walker, Carnage, Charlotte De Witte, Dillon Francis, uvm.

09. Juli 2012: Clam Rock

Mit Deep Purple, Uriah Heep, Dweezil Zappa Plays Frank Zappa, uvm.

10. Juli 2021: Lovely Days

LOVE, PEACE & ganz viel ROCK'N'ROLL!

22. bis 24. Juli 2021: World Bodypainting Festival

Edition #23 - Celebrating Visual Culture & Music

29. Juli 2021: Szene Openair

Mit Dropkick Murphys, RAF Camora, Yung Hurn, WURST, uvm

31. Juli 2021: Electric Nation Graz

Das KRONEHIT ELECTRIC NATION bringt mit "Legends in the City" wahre Legenden aus der Musikszene nach Graz

05. August 2021: One Love Festival

In Wiesen

06. bis 08. August 2021: Free Tree Open Air

in Traiskirchen

13. bis 14. August 2012: Metal on the Hill

Mit Marduk, Lordi, Lacuna Coil, Vision of Atlantis, uvm.

28. August 2021: Seeed - City of Sound Festival in Wien

Mit Fettes Brot, Kelvyn Colt, Nura, Frittenbude und Fritz Kalkbrenner

19. bis 21. August 2021: FM4 FREQUENCY

Mit Bilderbuch, AnnenMayKantereit, Marshmello, RAF Camora, Bonez MC, Lewis Capaldi, uvm.