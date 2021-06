Damit stünden Passagieren mehr Check-in Schalter zur Verfügung, teilte der Airport am Freitag mit. Sicherheitskontrolle und Abflug finden weiterhin im Terminal 3 statt.

Mit einer seit kurzem reaktivierten zusätzlichen Schengen-Busankunft seien auch alle vorhandenen Kapazitäten für einreisende Passagiere in Betrieb. Dennoch empfiehlt der Flughafen, "mehr Zeit für Check-in, Abflug und Ankunft einzuplanen und sich vorab beim jeweiligen Reiseveranstalter zu informieren, welche Unterlagen und Covid-19-Nachweise für die Einreise in das Urlaubsland aber auch für die Rückreise nach Österreich benötigt werden". Erinnert wurde in diesem Zusammenhang, dass der Airport ebenfalls Covid-19-Testmöglichkeiten anbietet.

"Für den heurigen Sommer erhoffen wir ein Passagieraufkommen von etwa 50 Prozent des Vorkrisenniveaus", wurde Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, in einer Aussendung zitiert. Damit sei die Corona-Krise für die Luftfahrt "zwar noch lange nicht vorüber, aber der Ausblick stimmt uns optimistisch".