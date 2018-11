Eine Japanreise ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes: Das Land ist groß und so vielseitig, dass man sich bei einem Besuch auf einige wenige, aber wichtige Reiseziele beschränken muss. Drei davon sind die Hauptstadt Tokio, die alte Kaiserstadt Kyoto und der Friedenspark in Hiroshima.

Kurt Kralovec/Shutterstock.com

Auf den ersten Blick sind für Touristen die sauberen Straßen und Plätze sowie die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Japaner auffallend. Englischkenntnisse sollten jedoch trotzdem vorhanden sein, da die Hinweise in Bahnhöfen, U-Bahnstationen sowie die Straßennamen stets auch in Englisch angeschrieben sind.

Auffallend ist auch die Harmonie von traditionell und modern. Zum Beispiel sieht man an Feiertagen viele Japaner in bunten Kimonos. Modern sind hingegen nicht nur Flughäfen, Bahnhöfe und Einkaufszentren, sondern auch die bequemen pfeilförmigen Schnellzüge: Der Shinkansen Super Express bringt einen mit 400 km/h in wenigen Stunden nach Nord- bzw. Südjapan.

Nun einige Tipps zu den Städten:

Tokio ist eine Riesenstadt, deren Großraum 35 Millionen Einwohner umfasst und von der AUA seit heuer regelmäßig von Wien angeflogen wird. Die Flugzeit beträgt elf Stunden. Am Flughafen sollte man sich sofort den sogenannten Railpass kaufen, der eine oder zwei Wochen für alle Bahnlinien gilt und sehr preiswert ist. Allgemein werden für größere Zahlungen Kreditkarten akzeptiert, der Durchschnittsjapaner zahlt aber viel lieber bar (Währung: Yen). Gute Restaurants gibt es viele – vor allem Fisch- und Nudelgerichte. Das schmackhafte Sapporo-Bier ist aber relativ teuer (sieben Euro). Nach einer mehrstündigen Stadtrundfahrt sollten vor allem der Asakusa-Tempel im Stadtzentrum mit Hunderten Souvenirläden in den Zugangsstraßen, der Kaiserpalast in einer wunderbaren Parkanlage sowie der größte Fischmarkt der Welt, der aber zum Teil neuen Bauten für die Olympischen Spiele 2020 weichen muss, angesteuert werden.

Perry Svensson/Shutterstock.com

Unbedingt empfehlenswert ist auch die Auffahrt mit dem Lift zur Plattform des Tokio-Towers. Die Aussicht auf Hunderte Wolkenkratzer ist atemberaubend. Abends kann man noch in verschiedenen Musikhallen Klassikkonzerte oder im mondänen „Blue Note“ sehr guten Jazz hören.

Zwei bis drei Tage sollte man auch für die alte Kaiserstadt Kyoto einplanen, die 1.200 Kilometer von Tokio entfernt liegt. Der Shinkansen legt diese Strecke in dreieinhalb Stunden zurück. Die Besichtigung der hundert Tempel der Stadt ist nicht schaffbar, den goldenen Pavillon am Stadtrand muss man aber gesehen haben.

Travel mania/Shutterstock.com

Von Kyoto nach Hiroshima kann man entweder auf gut ausgebauten Autobahnen (Achtung: Linksverkehr!) oder wieder mit dem Shinkansen Super Express fahren. Tausende Touristen besuchen hier täglich den Friedenspark mit der Kuppelruine als Mahnmal an den Atombombenabwurf am 6. August 1945. Hunderttausende Tote und Verletzte waren die tragischen Folgen für die Stadt. Im Friedensmuseum am Ende des Parks sind Tausende Dokumente aus dieser Zeit zu besichtigen.

Mit dem Expresszug, der im Halbstundentakt alle Großstädte mit der Hauptstadt verbindet, erreicht man pünktlich den riesigen Hauptbahnhof Shinjuku in Tokio.

Resümee: Ein Japanbesuch ist wirklich etwas Besonderes.