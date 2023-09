Jetzt abstimmen für das beste Urlaubsfoto

BVZ-Urlaubsfoto 2023 Welches Urlaubsfoto gefällt euch am besten? Thomas Weinhandl: Kalsdorf Frankman Shootings: Porec, Kroatien Margit Prünner: Rust am Neusiedler See: im Hintergrund die zwei Kirchen Bianca Weninger: Tirol Tamara Fomin Michael Straßer: Makadi Bay Johann Miklos: Malaga Christian Schöll: Lindos Altstadt Corinna Weiss: Ägypten Sharm El Sheik Kristina Sowula: Portoroz, Slowenien Astrid Mattes: Mein Sohn mit seiner Cousine im Urlaub auf Kreta Tina Eberhardt: Naturpark Blockheide Gmünd - Eibenstein Angelika Baumann: Schladming Christian Schöll: Lindos auf Rhodos Angelika Heiling: Hallstatt



Das Voting endet am 14. September um 9 Uhr.

Und das gibt es für die drei Fotos mit den meisten Stimmen zu gewinnen:

1. Die neue elektrische E-DUO mit drei Sprudelstärken

Foto: SodaStream, Sarah Tesch

Die neue E-DUO ist der erste automatische Wassersprudler mit dualem System. Der Premium-Wassersprudler ermöglicht dank drei verschiedener Sprudelstären die Herstellung von Sodawasser ganz nach dem persönlichen Geschmack - für ein hochwertiges und konstant gleichbleibendes Sprudelerlebnis sowie maximalen Getränkegenuss zuhause und unterwegs. Gleichzeitig inspiriert die neue Wassersprudler-Generation mit der E-DUO auch dazu bessere Entscheidungen für sich selbst und für die Umwelt zu treffen.

Die Neuheit aus dem Hause SodaStream ist Teil der Premium-Produktlinie SodaStream Collection und zugleich der erste automatische Wassersprudler, der sowohl mit einer 1-Liter-Glasflasche als auch mit einer wiederverwendbaren und spülmaschinengeeigneten 1-Liter-Kunststoffflasche kompatibel ist. Die E-DUO verfügt über die Quick-Connect-Zylinder-Technologie von SodaStream – ein Mechanismus, der das Einsetzen des Zylinders erheblich vereinfacht. Damit muss man den Zylinder nicht mehr einschrauben, sondern kann ihn einfach und bequem einsetzen.

Die E-DUO ist in der Farbe Titansilber erhältlich und besticht darüber hinaus durch ihre kompakte Größe und ihr klares, modernes Design im Industrial-Style. Der elegante Mix aus matten und glänzenden Oberflächen, den blauen LED-Bedienelementen und dem metallisch glänzenden Elektronik- Symbol werten die E-DUO weiter auf und machen Sie zu einem echten Eyecatcher in jeder Küche. Darüber hinaus passt die E-DUO – dank ihrer kompakten Größe – unter die meisten Küchenschränke und Regale.

Produktinformationen:

Wassersprudler E-DUO

Inkl. Glasflasche & Kunststoffflasche (1 L) und einem Quick Connect Co2-Zylinder

One-Touch Elektrik-Technologie, 3 Sprudelstufen

Titan, Preis (UVP) ca. 159,99 €

2. Gratisfahrt mit einer Standarddraisine für 4 Personen

Foto: Sonnenland Draisinentour

Eine Erlebnistour der besonderen Art für Betriebsausflüge, Firmenfeiern, Vereinsausflüge und alle anderen guten Gründe, Spaß zu haben, bietet die sonnenland draisinentour im mittleren Burgenland. Auf einer alten Bahnstrecke auf insgesamt 23 km Länge laufen die Fahrraddraisinen, die je nach Modell mit 4 bis 12 Personen besetzt sind.

Wie ein Fahrrad werden diese Draisinen mit Pedalen angetrieben. Nach einer ausführlichen Einschulung wird durch die romantische Landschaft des sonnenverwöhnten Mittelburgenlandes, vorbei an Weingärten, Sonnenblumenfeldern, schattigen Wäldern und romantischen Dörfern geradelt.

Entlang der Strecke gibt es viel zu entdecken: ein kleines Töpfermuseum, ein modernes Museum für Baukultur und die Ausstellung „Der Natur auf der Spur“ in einem malerischen Schloss. Kleine idyllische Rastplätze laden zum Verweilen ein.

Für das leibliche Wohl entlang der Draisinestrecke sorgen bewirtete Stationen, die die Gäste mit allerlei Schmankerl, von der deftigen Jause bis zur Feinschmeckerküche, verwöhnen. Feine österreichische Mehlspeisen und frisch gemachte Palatschinken in allen Variationen gibt es in der eigenen „BAHNHOFSBÄCKEREI“ in Lackenbach. Unsere neu errichtete MITTELSTATION am alte Bahnhof in Markt Sankt Martin verwöhnt unsere Gäste mit modernen, burgenländischen Schmankerl. Für Gruppen werden hier auch unterschiedliche Buffets auf Vorbestellung zubereitet

Mehr Details und Infos findet ihr unter: www.draisinentour.at

3. Cineplexx Gutscheine für zwei Personen

KINO so BUNT WIE DAS LEBEN – Gönnt euch die Bunte Auswahl an Top-Filmen – unter allen Einsendungen verlost die BVZ Kinogutscheine für zwei Personen für eine Vorstellung im Burgenland.