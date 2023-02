Eine magische Zeit in der Südsteiermark

Werbung

Die Mystik der kühleren Jahreshälfte in der mediterranen Südsteiermark gepaart mit einer unangetasteten Wohlfühl- atmosphäre. Exklusive Erlebnisarchitektur in Symbiose mit ästhetischer Natürlichkeit. Das perfekte Zusammenspiel aus konspirativem Luxus und vollends durchdachter Nachhaltigkeit.

Das erwartet Gäste von Barbara und Andreas Reinisch in ihrem eigens geschaffenen kleinen Paradies namens Golden Hill. Fernab von Alpenchic und üblichen Chalet-Normen und vielfach ausgezeichnet – erst heuer wieder von Falstaff und Gault & Millau – leuchtet das elegante Ensemble hier in die Wintertage hinein: ein jahrhundertealtes, zeitgenössisch renoviertes Landhaus, vier exklusive Country-Chalets, ein extravagantes Premium-Chalet und ein einzigartiges Panorama-Loft. Der perfekte Ort für kuschelige Zeiten? Ja, das. Und noch so viel mehr.

Im Chalet Steppenfuchs für zwei bis vier Personen residiert man auf 200 Quadratmetern. Foto: Golden Hill

Denn was es auch braucht, damit einem selbst an kalten Tagen schön „warm and fuzzy“ ums Herz wird: Während des sorgenfreien Urlaubs in ungestörter Zweisamkeit wird man bei der kleinen, feinen Auswahl dieses Garten Edens sicher fündig. Jedes einzelne Chalet ist ein echtes Goldstück und eine Wellness-Oase für sich, mit ausgesuchten Details und einem an Exklusivität kaum zu übertreffenden Interieur.

Seit Mai 2021 vollenden zwei neue Mitglieder, Polarfuchs und Steppenfuchs, die Oase durch ihre besondere Architektur. Absolutes Wellnesshighlight: Jedes Chalet hat ein eigenes Private-SPA. So auch das einzig-artige 300 Quadratmeter große Loft, das obendrauf mit seinem Zwölf-Meter-Schwimmkanal aus Edelstahl begeistert, und das Chalet Steppenfuchs mit ganzjahresbeheiztem Zehn-Meter-Infinity-Pool. Mehr als die Hälfte des Stroms für das Resort wird dabei bereits selbst erzeugt. Schafft nicht nur ein entspanntes Gefühl, sondern auch ein reines Gewissen.

Ankommen, wohlfühlen, Magie spüren

Vom puren Luxus kosten, indem man sich beim ausgedehnten Winterspaziergang und während der genüsslichen Langlaufrunde an der herrlichen Landschaft erfreut oder bei knisterndem Kaminfeuer entspannt in den Tag hineinlebt. Vom viel gelobten Gourmet-Frühstück, wann und wie man will, bis zum privaten Candle-Light-Dinner oder dem gemeinsamen Wintergrillen im Garten muss man sich hier wirklich um gar nichts kümmern. Da macht sich ein Wunschlos-Glücklich-Feeling breit, für das man – einmal gespürt – gerne immer wieder kommt …